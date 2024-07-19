Galatasaray'dan Göztepe'ye sürpriz transfer!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Okan Buruk tarafından kadroda düşünülmeyen o yıldız için Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe'nin devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Süper Lig'de iddiasını ortaya koymak isteyen Göztepe, transferde yine savunmaya yöneldi.
Sarı kırmızılılar, savunmanın sağına yapacağı hamle için rotasını İstanbul'a çevirdi.
Yeni Asır'ın haberine göre Göz-Göz yönetimi, Galatasaray'ın Fransız sağ beki Leo Dubois'i gündemine aldı.
Geçen sezonu Başakşehir'de kiralık olarak geçiren ve teknik direktör Okan Buruk tarafından kadro yapılanmasında düşünülmeyen Dubois için sarı kırmızılı İzmir ekibi devreye girdi.
İlk önce Fransız bekin menajeri kanalıyla nabzını yoklayan yönetim, olumlu dönüş aldı.
Ancak Galatasaray'daki geleceği henüz belirsiz olan futbolcunun süre istediği iddia edildi.
GEÇİCİ TRANSFERİ GÜNDEME GELDİ
Yönetim, İstanbul ekibinin temsilcileriyle temasa geçerek futbolcu için teklifini iletecek.
Kulübüyle bir yıl daha kontratı bulunan Dubois'in bonservisinde sorun çıkması halinde kiralık olarak transferi söz konusu olacak.
Fransa'da Nantes altyapısında yetişen futbolcu, Lyon'da da bir süre oynadıktan sonra 2022'nin yaz döneminde G.Saray'a transfer olmuştu.
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