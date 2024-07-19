Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Göztepe'ye sürpriz transfer!

Galatasaray'dan Göztepe'ye sürpriz transfer!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Okan Buruk tarafından kadroda düşünülmeyen o yıldız için Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe'nin devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2024 Cuma 09:49
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan Göztepe'ye sürpriz transfer!

Galatasaray'da transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.

Galatasaray'dan Göztepe'ye sürpriz transfer!

Sarı kırmızılılarda takıma dahil olacak isimlerin haricinde gidecek futbolcular da büyük önem taşıyor.

Galatasaray'dan Göztepe'ye sürpriz transfer!

Bu doğrultuda Cimbom'un transfer operasyonuna dair flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray'dan Göztepe'ye sürpriz transfer!

Süper Lig'de iddiasını ortaya koymak isteyen Göztepe, transferde yine savunmaya yöneldi.

Galatasaray'dan Göztepe'ye sürpriz transfer!

Sarı kırmızılılar, savunmanın sağına yapacağı hamle için rotasını İstanbul'a çevirdi.

Galatasaray'dan Göztepe'ye sürpriz transfer!

Yeni Asır'ın haberine göre Göz-Göz yönetimi, Galatasaray'ın Fransız sağ beki Leo Dubois'i gündemine aldı.

Galatasaray'dan Göztepe'ye sürpriz transfer!

Geçen sezonu Başakşehir'de kiralık olarak geçiren ve teknik direktör Okan Buruk tarafından kadro yapılanmasında düşünülmeyen Dubois için sarı kırmızılı İzmir ekibi devreye girdi.

Galatasaray'dan Göztepe'ye sürpriz transfer!

İlk önce Fransız bekin menajeri kanalıyla nabzını yoklayan yönetim, olumlu dönüş aldı.

Galatasaray'dan Göztepe'ye sürpriz transfer!

Ancak Galatasaray'daki geleceği henüz belirsiz olan futbolcunun süre istediği iddia edildi.

Galatasaray'dan Göztepe'ye sürpriz transfer!

GEÇİCİ TRANSFERİ GÜNDEME GELDİ

Yönetim, İstanbul ekibinin temsilcileriyle temasa geçerek futbolcu için teklifini iletecek.

Galatasaray'dan Göztepe'ye sürpriz transfer!

Kulübüyle bir yıl daha kontratı bulunan Dubois'in bonservisinde sorun çıkması halinde kiralık olarak transferi söz konusu olacak.

Galatasaray'dan Göztepe'ye sürpriz transfer!

Fransa'da Nantes altyapısında yetişen futbolcu, Lyon'da da bir süre oynadıktan sonra 2022'nin yaz döneminde G.Saray'a transfer olmuştu.

Mourinho neşteri vurdu! F.Bahçe'de 7 ayrılık birden
G.Saray'da Icardi heyecanı! İşte o gelişme
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: İşte Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresi! Bodrum'dan imzaya gidecek...
Sinan Ateş davasında mütalaa açıklandı! 3 isme beraat talebi... Kime ne kadar ceza istendi?
F.Bahçe'den 19'luk yıldız için tam 18 milyon Euro!
Fenerbahçe'den Luka Jovic hamlesi!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Göztepe'ye sürpriz transfer! G.Saray'dan Göztepe'ye sürpriz transfer! 09:48
EURO 2024'te yıldızlaştı! Mourinho'nun yeni golcüsü olacak EURO 2024'te yıldızlaştı! Mourinho'nun yeni golcüsü olacak 09:43
Mourinho neşteri vurdu! F.Bahçe'de 7 ayrılık birden Mourinho neşteri vurdu! F.Bahçe'de 7 ayrılık birden 09:40
F.Bahçe'den 19'luk yıldız için tam 18 milyon Euro! F.Bahçe'den 19'luk yıldız için tam 18 milyon Euro! 09:12
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 19 Temmuz bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 19 Temmuz bugün kimin maçı var? 08:11
Fırtına sağ bekine kavuşuyor! Fırtına sağ bekine kavuşuyor! 00:52
Daha Eski
Fırtına sağ bekine kavuşuyor! Fırtına sağ bekine kavuşuyor! 00:46
Buruk'tan transfer sözleri! Buruk'tan transfer sözleri! 23:05
F.Bahçe'den Kadıköy'de gövde gösterisi! F.Bahçe'den Kadıköy'de gövde gösterisi! 23:05
G.Saray rotayı eski aşkına çevirdi! İngiltere'den geliyor G.Saray rotayı eski aşkına çevirdi! İngiltere'den geliyor 23:05
Sağ bek transferinde ters köşe! Doue ve Jelert derken... Sağ bek transferinde ters köşe! Doue ve Jelert derken... 23:05
G.Saray'ın eski yıldızı F.Bahçe'ye! Transferde yılın sürprizi G.Saray'ın eski yıldızı F.Bahçe'ye! Transferde yılın sürprizi 23:05