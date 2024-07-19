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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Guela Doue'de mutlu son! Anlaşma tamam

Galatasaray'ın sağ bek konusunda birçok isimle teması olduktan sonra son olarak Guela Doue konusunda karar kıldı ve oyuncu ve kulübü Rennes ile anlaşma sağlandı. İşte transfere dair tüm gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2024 Cuma 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Guela Doue'de mutlu son! Anlaşma tamam

Galatasaray, uzun süredir beklenen Guela Doue transferinde mutlu sona ulaştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Guela Doue'de mutlu son! Anlaşma tamam

Rennes'in bonservis konusundaki inadını kıran sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki sağ bekin imzası için geri sayıma geçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Guela Doue'de mutlu son! Anlaşma tamam

Fransız ekibiyle 6 milyon euro karşılığında anlaştığı öğrenilen Aslan'ın, yaptığı sözleşmede ayrıca 2 milyon euro'luk bonus maddesi yer alacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Guela Doue'de mutlu son! Anlaşma tamam

Fildişi Sahilli sağ bekin kontrat süresinin ise 4 yıl olduğu öğrenildi. Doue, sezon başına 1.2 milyon euro kazanacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Guela Doue'de mutlu son! Anlaşma tamam

Transferde resmi prosedürlerin tamamlanması beklenirken; Doue için de uçuş planı hazırlığı yapılıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Guela Doue'de mutlu son! Anlaşma tamam

Genç sağ beki kısa sürede İstanbul'a getirmeyi planlayan yönetim, 1-2 gün içinde transferi resmi olarak duyurmayı düşünüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Guela Doue'de mutlu son! Anlaşma tamam

GUELA DOUE KİMDİR?

Guela Doue, 17 Ekim 2002'de Fransa'nın Angers kentinde dünyaya geldi. Futbola Rennes altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Guela Doue'de mutlu son! Anlaşma tamam

2022 yazında A takıma yükseldi ve 3 yıllık sözleşme imzaladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Guela Doue'de mutlu son! Anlaşma tamam

Fransız ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro...

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