GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Guela Doue'de mutlu son! Anlaşma tamam
Galatasaray'ın sağ bek konusunda birçok isimle teması olduktan sonra son olarak Guela Doue konusunda karar kıldı ve oyuncu ve kulübü Rennes ile anlaşma sağlandı. İşte transfere dair tüm gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
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Fildişi Sahilli sağ bekin kontrat süresinin ise 4 yıl olduğu öğrenildi. Doue, sezon başına 1.2 milyon euro kazanacak.
Transferde resmi prosedürlerin tamamlanması beklenirken; Doue için de uçuş planı hazırlığı yapılıyor.
Genç sağ beki kısa sürede İstanbul'a getirmeyi planlayan yönetim, 1-2 gün içinde transferi resmi olarak duyurmayı düşünüyor.
GUELA DOUE KİMDİR?
Guela Doue, 17 Ekim 2002'de Fransa'nın Angers kentinde dünyaya geldi. Futbola Rennes altyapısında başladı.
2022 yazında A takıma yükseldi ve 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Fransız ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro...
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