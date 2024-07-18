GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE | Trencin - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Trencin - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de 2 sezon üst üste şampiyon olan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Aslan, Trencin ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Trencin - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - TRENCİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trencin - Galatasaray maçı 18 Temmuz 2024 tarihinde TSİ 20.30'da Raiffeisen Arena'da oynanacak. Müsabaka Spor Smart ekranlarında canlı yayınlanacak.

ASLAN MORAL BULMAK İSTİYOR

Yeni sezonun ilk hazırlık maçında ev sahibi LASK Linz'e 3-2 mağlup olan Aslan, Pazartesi günü de Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi. Düsseldorf maçı sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalar yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Böyle sonuçlara alışık değiliz. Bize yakışmayacak bir sonuç, üzüldük" değerlendirmesinde bulundu.

Hazırlık maçlarına tatsız başlayan sarı-kırmızılıların, Avusturya'daki 3'üncü rakibi, Slovakya ekiplerinden Trencin olacak. Son şampiyon, hazırlık karşılaşması da olsa rakibini yenerek moral bulmak istiyor. Galatasaray-Trencin karşılaşması, bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Raiffeisen Arena'daki mücadelede sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmayacak.

KAMPA ÖZEL 5 SAATLİK CANLI YAYIN

Saat 19.00'da "Maça Doğru" programıyla başlayacak özel yayında Aykut Aydın, Cem Yılmaz ve Semih Sezerli izleyicileri maça hazırlarken, Damla Uğurtürk ve DHA muhabiri Serhan Türk Avusturya'daki Raiffeisen Arena'dan canlı bağlantılar ve özel röportajlarla maç öncesi son durumu aktaracak. Saat 20.30'da başlayacak Galatasaray - Trencin maçını ise Berke Kosova anlatacak, Orhan Uluca yorumlayacak. "Maçın Ardından" programında da Galatasaray'ın mücadelesi ve kamp etabı değerlendirilecek.

İKİ İTALYAN RAKİP

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Trencin müsabakasından sonra 2 hazırlık maçı daha yaparak Avusturya'daki ilk etap kamp programını tamamlayacak. Son şampiyon, İtalya Serie A takımlarından Lecce ve Parma ile karşılaşacak.

GALATASARAY KAMP KADROSU

Galatasaray kamp kadrosunda Düsseldorf maçındaki golleri kaydeden Kerem Demirbay ve Dries Mertens'in yanı sıra şu oyuncular bulunuyor:

Fernando Muslera, Mathias Ross, Eyüp Aydın, Mauro Icardi, Batuhan Şen, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Işık Kaan Arslan, Emin Bayram, Michy Batshuayi, Siraçhan Nas, Taylan Antalyalı, Jankat Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Baran Aksaka, Eren Aydın, Kadir Subaşı, Berat Luş, Yalın Dilek, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Berk Balaban.