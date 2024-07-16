TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın çalımı! Okan Buruk onay verdi
Hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a ağır bir mağlubiyet alan Galatasaray'da transfer için düğmeye basıldı. Oğuz Aydın'ı Fenerbahçe'ye kaptıran sarı kırmızılılar hücum hattına flaş bir ismi gündemine aldı. Sarı kırmızılıların, ezeli rakibi Beşiktaş'ın da çok istediği o dünya yıldızını kadrosuna katmak için devreye girdiği iddia edildi. İşte tarihe geçecek transfer çalımı... | GALATASARAY HABERLERİ
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Aslan ayrıca Hakim Ziyech ve Dries Mertens ile de nikah tazelemişti.
Listesinde birçok yıldız bulunan Galatasaray, transferde artık gaza basma kararı aldı.
Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu özellikle transfer konusuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Hatipoğlu, "Cenk Ergün profesyonel olarak görüşmeleri yürütüyor. Ben ve Maruf Güneş de yönetici olarak çaba gösteriyoruz. Başkanımız bizzat sürecin içinde. Her noktayla ilgili bilgiler veriyoruz"
"Birçok oyuncu ismi yazılıyor. Bu çağda görüşmelerin saklanabilmesi mümkün değil. Bunun sadece Galatasaray tarafı yok. Diğer kulüp, oyuncu, menajer tarafı da var. Bu kadar insanın işin içinde olduğu bir yerde gizliliği sağlayabilmek çok önemli bir zorluk. Bu gizlilik belli yerlerde elimizi güçlü kılıyor. Transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Çok ciddi çalışıyoruz"
"Şu an bitirmek istesek bitirebileceğimiz hem sağ bek hem orta saha var. Transferi 'Bitirdim' dedikten en az üç gün sonra KAP'a bildirebiliyorsunuz. Sözleşmeler gidip geliyor. Emin olun hem sağ bekte hem de orta sahada bugün 'Tamam' desek imza atabileceğimiz seçenekler var. Alternatifli ve birbirinden iyi oyuncular var. Hepsiyle ilgili şartları öğrenip karar vermek istediğimiz için hala birine 'Tamam' demedik"
"Görüştüğümüz oyuncuların tamamı ya EURO 2024'te veya Kupa Amerika'da oynadı ya da kendi takımlarıyla kampta. Bu oyuncuların hiçbiri boşta, antrenmansız değil"
"Anlaşsak bile kampa gelmeleri mümkün değil. Bu adamlar ya milli takım iznindeler ya kampta oldukları için kesinleşmeden gelemezler ya da Kupa Amerika'da oynuyorlar"
"Kampa yetişmemesi bir problem değil. Geçmişte boşta, bonservissiz oyuncularla görüşmeler yaptığımız için kampa yetişmeleri çok önemliydi. Çünkü bir takımla antrenman yapmıyorlardı. Bugün alacağımız oyuncular, hazır gelecektir. Bence bu kampa yetişmesi zor ama ikinci kampa yetişir"
"Transferde kararı Okan hoca ile birlikte veriyoruz. Teknik yönünün yanında bir de maliyet var. Seçenekler içinde hepsi aynı özellikte. Biri daha hücuma yönelik diğerinin defansif özellikleri daha iyi"
"Bunlar içinde maliyet ve performans birlikte değerlendiriliyor. Transferde hem hocamızın teknik açıdan bakışı hem de idari kısmın maliyetiyle ilgili vereceği karar önemli"
"Şu ana kadar sağ bek ve orta saha ile ilgili görüşmeleri sonlandırdığımız oyuncu yok. Bize 'hayır' diyen yok. Şartlarını kabul etmemiz durumunda sözleşme imzalayabileceğimiz oyuncular var" ifadelerini kullanmıştı.
İbahim Hatioplu'nun açıklamaları sonrası sarı kırmızılıların transfer operasyonuna dair flaş bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'ın peşinde olduğu ve transferini sır gibi sakladığı yıldız ortaya çıktı.
Cimbom'un transferde dev bir hamle yapmaya hazırlandığı belirtildi.
Yönetimin, Beşiktaş'ın çok istediği o isim için devreye girdiği iddia edildi.
Aslan'ın, ezeli rakibine dev bir transfer çalımı atmak üzere olduğu kaydedildi.
Transfere teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği öne sürüldü.
İşte Aslan'ın yeni sezon bombası...
G.SARAY'DAN DI MARIA OPERASYONU!
Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın transferi için yoğun uğraş verdiği Angel Di Maria'nın peşinde olduğu iddia edildi.
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Sarı kırmızılıların, Arjantinli oyuncuyu renklerine bağlamak için devreye girdiği öne sürüldü.
36 yaşındaki yıldızın Arjantin ile Kupa Amerika'yı kazanması sonrası transfer kararını da 4-5 gün içinde vereceği aktarıldı.
Yönetimin, tecrübeli futbolcuya ciddi bir yıllık ücret önerdiği iddia edildi.
Ayrıca Di Maria'ya 2+1 yıllık sözleşme teklif edildiği öne sürüldü.
Di Maria'nın ise gelen birçok teklifi değerlendirdiği ve transfer kararını vermek üzere olduğu belirtildi.
Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın yaptığı teklifi üzerine çıktığı ve Di Maria'nın Türkiye'ye gelmesi halinde sarı kırmızılı formayı giyeceği ileri sürüldü.
Sarı kırmızılıların Di Maria hamlesiyle birlikte hem transferdeki sessizliğini bozmayı, hem de ezeli rakibine önemli bir çalım atmayı planladığı iddia edildi.
Beşiktaş'ın ilgilendiği Di Maria için siyah beyazlıların ikinci başkanı Hüseyin Yücel, "Gerçekleşme ihtimali maalesef sıfır. Di Maria gelmek istemediğini söyledi. Gelmek istemeyeni biz de istemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Angel Di Maria geçtiğimiz sezon Benfica'da toplam 48 maça çıkmıştı.
Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 17 gol attı.
Di Maria ayrıca 15 de asist yaptı.
Bonservisi elinde bulunan Di Maria'nın, güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
1.78 boyundaki sağ kanat kariyerinde Real Madrid, Juventus, PSG, Manchester United ve Rosario Central gibi takımlarda da forma giymişti.
Öte yandan ülke milli takımında 144 karşılaşmada boy gösteren Di Maria, 31 gol kaydetti.
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