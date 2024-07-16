Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın çalımı! Okan Buruk onay verdi

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın çalımı! Okan Buruk onay verdi

Hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a ağır bir mağlubiyet alan Galatasaray'da transfer için düğmeye basıldı. Oğuz AydınFenerbahçe'ye kaptıran sarı kırmızılılar hücum hattına flaş bir ismi gündemine aldı. Sarı kırmızılıların, ezeli rakibi Beşiktaş'ın da çok istediği o dünya yıldızını kadrosuna katmak için devreye girdiği iddia edildi. İşte tarihe geçecek transfer çalımı... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 11:10
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın çalımı! Okan Buruk onay verdi

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın çalımı! Okan Buruk onay verdi

Bir süredir transferde sessiz kalan sarı kırmızılılar, bombaları tek tek patlamaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın çalımı! Okan Buruk onay verdi

Cimbom şu ana kadar yalnızca Michy Batshuayi ile sözleşme imzalamıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın çalımı! Okan Buruk onay verdi

Aslan ayrıca Hakim Ziyech ve Dries Mertens ile de nikah tazelemişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın çalımı! Okan Buruk onay verdi

Listesinde birçok yıldız bulunan Galatasaray, transferde artık gaza basma kararı aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın çalımı! Okan Buruk onay verdi

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu özellikle transfer konusuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın çalımı! Okan Buruk onay verdi

Hatipoğlu, "Cenk Ergün profesyonel olarak görüşmeleri yürütüyor. Ben ve Maruf Güneş de yönetici olarak çaba gösteriyoruz. Başkanımız bizzat sürecin içinde. Her noktayla ilgili bilgiler veriyoruz"

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın çalımı! Okan Buruk onay verdi

"Birçok oyuncu ismi yazılıyor. Bu çağda görüşmelerin saklanabilmesi mümkün değil. Bunun sadece Galatasaray tarafı yok. Diğer kulüp, oyuncu, menajer tarafı da var. Bu kadar insanın işin içinde olduğu bir yerde gizliliği sağlayabilmek çok önemli bir zorluk. Bu gizlilik belli yerlerde elimizi güçlü kılıyor. Transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Çok ciddi çalışıyoruz"

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın çalımı! Okan Buruk onay verdi

"Şu an bitirmek istesek bitirebileceğimiz hem sağ bek hem orta saha var. Transferi 'Bitirdim' dedikten en az üç gün sonra KAP'a bildirebiliyorsunuz. Sözleşmeler gidip geliyor. Emin olun hem sağ bekte hem de orta sahada bugün 'Tamam' desek imza atabileceğimiz seçenekler var. Alternatifli ve birbirinden iyi oyuncular var. Hepsiyle ilgili şartları öğrenip karar vermek istediğimiz için hala birine 'Tamam' demedik"

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın çalımı! Okan Buruk onay verdi

"Görüştüğümüz oyuncuların tamamı ya EURO 2024'te veya Kupa Amerika'da oynadı ya da kendi takımlarıyla kampta. Bu oyuncuların hiçbiri boşta, antrenmansız değil"

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın çalımı! Okan Buruk onay verdi

"Anlaşsak bile kampa gelmeleri mümkün değil. Bu adamlar ya milli takım iznindeler ya kampta oldukları için kesinleşmeden gelemezler ya da Kupa Amerika'da oynuyorlar"

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın çalımı! Okan Buruk onay verdi

"Kampa yetişmemesi bir problem değil. Geçmişte boşta, bonservissiz oyuncularla görüşmeler yaptığımız için kampa yetişmeleri çok önemliydi. Çünkü bir takımla antrenman yapmıyorlardı. Bugün alacağımız oyuncular, hazır gelecektir. Bence bu kampa yetişmesi zor ama ikinci kampa yetişir"

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın çalımı! Okan Buruk onay verdi

"Transferde kararı Okan hoca ile birlikte veriyoruz. Teknik yönünün yanında bir de maliyet var. Seçenekler içinde hepsi aynı özellikte. Biri daha hücuma yönelik diğerinin defansif özellikleri daha iyi"

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın çalımı! Okan Buruk onay verdi

"Bunlar içinde maliyet ve performans birlikte değerlendiriliyor. Transferde hem hocamızın teknik açıdan bakışı hem de idari kısmın maliyetiyle ilgili vereceği karar önemli"

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın çalımı! Okan Buruk onay verdi

"Şu ana kadar sağ bek ve orta saha ile ilgili görüşmeleri sonlandırdığımız oyuncu yok. Bize 'hayır' diyen yok. Şartlarını kabul etmemiz durumunda sözleşme imzalayabileceğimiz oyuncular var" ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın çalımı! Okan Buruk onay verdi

İbahim Hatioplu'nun açıklamaları sonrası sarı kırmızılıların transfer operasyonuna dair flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın çalımı! Okan Buruk onay verdi

Galatasaray'ın peşinde olduğu ve transferini sır gibi sakladığı yıldız ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın çalımı! Okan Buruk onay verdi

Cimbom'un transferde dev bir hamle yapmaya hazırlandığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın çalımı! Okan Buruk onay verdi

Yönetimin, Beşiktaş'ın çok istediği o isim için devreye girdiği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın çalımı! Okan Buruk onay verdi

Aslan'ın, ezeli rakibine dev bir transfer çalımı atmak üzere olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın çalımı! Okan Buruk onay verdi

Transfere teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın çalımı! Okan Buruk onay verdi

İşte Aslan'ın yeni sezon bombası...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın çalımı! Okan Buruk onay verdi

G.SARAY'DAN DI MARIA OPERASYONU!

Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın transferi için yoğun uğraş verdiği Angel Di Maria'nın peşinde olduğu iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın çalımı! Okan Buruk onay verdi

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Sarı kırmızılıların, Arjantinli oyuncuyu renklerine bağlamak için devreye girdiği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın çalımı! Okan Buruk onay verdi

36 yaşındaki yıldızın Arjantin ile Kupa Amerika'yı kazanması sonrası transfer kararını da 4-5 gün içinde vereceği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın çalımı! Okan Buruk onay verdi

Yönetimin, tecrübeli futbolcuya ciddi bir yıllık ücret önerdiği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın çalımı! Okan Buruk onay verdi

Ayrıca Di Maria'ya 2+1 yıllık sözleşme teklif edildiği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın çalımı! Okan Buruk onay verdi

Di Maria'nın ise gelen birçok teklifi değerlendirdiği ve transfer kararını vermek üzere olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın çalımı! Okan Buruk onay verdi

Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın yaptığı teklifi üzerine çıktığı ve Di Maria'nın Türkiye'ye gelmesi halinde sarı kırmızılı formayı giyeceği ileri sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın çalımı! Okan Buruk onay verdi

Sarı kırmızılıların Di Maria hamlesiyle birlikte hem transferdeki sessizliğini bozmayı, hem de ezeli rakibine önemli bir çalım atmayı planladığı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın çalımı! Okan Buruk onay verdi

Beşiktaş'ın ilgilendiği Di Maria için siyah beyazlıların ikinci başkanı Hüseyin Yücel, "Gerçekleşme ihtimali maalesef sıfır. Di Maria gelmek istemediğini söyledi. Gelmek istemeyeni biz de istemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın çalımı! Okan Buruk onay verdi

Angel Di Maria geçtiğimiz sezon Benfica'da toplam 48 maça çıkmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın çalımı! Okan Buruk onay verdi

Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 17 gol attı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın çalımı! Okan Buruk onay verdi

Di Maria ayrıca 15 de asist yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın çalımı! Okan Buruk onay verdi

Bonservisi elinde bulunan Di Maria'nın, güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın çalımı! Okan Buruk onay verdi

1.78 boyundaki sağ kanat kariyerinde Real Madrid, Juventus, PSG, Manchester United ve Rosario Central gibi takımlarda da forma giymişti.

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