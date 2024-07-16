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Galatasaray'ın Avusturya kampı çalışmaları sürüyor!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın Avusturya kampı devam ediyor. Antrenmana milli takımlara gittiği için ekstra izinli olan futbolcular ile dün Fortuna Düsseldorf ile yapılan hazırlık maçında uzun süre alan oyuncular katılmadı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 15:24
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Galatasaray'ın Avusturya kampı çalışmaları sürüyor!

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü.

Linz kenti yakınlarından Geinberg kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı.

Antrenmana milli takımlara gittiği için ekstra izinli olan futbolcular ile dün Fortuna Düsseldorf ile yapılan hazırlık maçında uzun süre alan oyuncular katılmadı.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular dayanıklılık ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Günü tek antrenmanla geçiren Galatasaray, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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