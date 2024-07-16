Galatasaray'da Icardi korkusu! İtalya'ya transferi...
Özel hayatındaki sıkıntılar nedeniyle üzgün olduğu iddia edilen Icardi ile ilgili flaş bir gelişme yaşanıyor. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızını İtalyan ekibi transfer etmek için devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Öte yandan Cimbom'da gelecek oyuncuların yanı sıra gidecek isimler büyük merak konusu olmuş durumda.
Aslan yabancı kuralı sebebiyle birçok futbolcuyla yollarını ayırmayı planlıyor.
Bunun yanı sıra sarı kırmızılıların transfer gündemine dair beklenmedik bir haber geldi.
Galatasaray taraftarlarının sevgilisi konumunda bulunan Mauro Icardi hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
Arjantinli golcü oyuncu için sürpriz bir takımın devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar...
Forvet bölgesini güçlendirmek isteyen Serie A ekiplerinden Bologna'nın Mauro Icardi'yi istediği iddia edildi.
Ancak İtalyan ekibinin, Arjantinli oyuncunun yüksek maliyeti sebebiyle transfere yanaşamadığı gelen bilgiler arasında yer aldı.
Icardi, yıllık 10 milyon euro ile takımda en çok kazanan futbolcu olarak dikkat çekiyor.
Kariyerine Galatasaray'da devam edecek Icardi'nin 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.
DİĞER