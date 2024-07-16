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Galatasaray'da Icardi korkusu! İtalya'ya transferi...

Özel hayatındaki sıkıntılar nedeniyle üzgün olduğu iddia edilen Icardi ile ilgili flaş bir gelişme yaşanıyor. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızını İtalyan ekibi transfer etmek için devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 10:20
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Galatasaray'da Icardi korkusu! İtalya'ya transferi...

Galatasaray'da yeni sezon öncesi flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Galatasaray'da Icardi korkusu! İtalya'ya transferi...

Sarı kırmızılılar, hazırlık maçlarında alınan olumsuz sonuçların ardından transfer çalışmalarında gaza basma kararı aldı.

Galatasaray'da Icardi korkusu! İtalya'ya transferi...

Yönetim, pazarlık masasında olduğu isimlerle temaslarını sıklaştırdı.

Galatasaray'da Icardi korkusu! İtalya'ya transferi...

Öte yandan Cimbom'da gelecek oyuncuların yanı sıra gidecek isimler büyük merak konusu olmuş durumda.

Galatasaray'da Icardi korkusu! İtalya'ya transferi...

Aslan yabancı kuralı sebebiyle birçok futbolcuyla yollarını ayırmayı planlıyor.

Galatasaray'da Icardi korkusu! İtalya'ya transferi...

Bunun yanı sıra sarı kırmızılıların transfer gündemine dair beklenmedik bir haber geldi.

Galatasaray'da Icardi korkusu! İtalya'ya transferi...

Galatasaray taraftarlarının sevgilisi konumunda bulunan Mauro Icardi hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da Icardi korkusu! İtalya'ya transferi...

Arjantinli golcü oyuncu için sürpriz bir takımın devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray'da Icardi korkusu! İtalya'ya transferi...

Forvet bölgesini güçlendirmek isteyen Serie A ekiplerinden Bologna'nın Mauro Icardi'yi istediği iddia edildi.

Galatasaray'da Icardi korkusu! İtalya'ya transferi...

Ancak İtalyan ekibinin, Arjantinli oyuncunun yüksek maliyeti sebebiyle transfere yanaşamadığı gelen bilgiler arasında yer aldı.

Galatasaray'da Icardi korkusu! İtalya'ya transferi...

Icardi, yıllık 10 milyon euro ile takımda en çok kazanan futbolcu olarak dikkat çekiyor.

Galatasaray'da Icardi korkusu! İtalya'ya transferi...

Kariyerine Galatasaray'da devam edecek Icardi'nin 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.

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