TRANSFER HABERİ - Sergio Oliveira Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ayrılıklar peş peşe yaşanacak. Yabancı oyuncu sayısını 12'ye düşürmesi gereken sarı kırmızılılar Sergio Oliveira ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon Okan Buruk'un fazla forma şansı vermediği Portekizli yıldız için sürpriz talip çıktı. İşte Oliveira'ya yapılan teklif... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 10:52 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 10:52
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Diğer yandan birçok bölgeye takviye yapması planlanan Galatasaray'da sürpriz ayrılıklar yaşanabilir.
Yeni yabancı kuralı nedeniyle sarı kırmızılılar kadrosunda 12 yabancı oyuncu bulunduracak.
Yeni transferlere yer açmak için Galatasaray'ın en az 4-5 yabancı oyuncusuyla yolları ayırması bekleniyor.
Sarı-Kırmızılı takımda kadro planlamasında yer almadığı belirtilen isimlerden Sergio Oliveira'ya Portekiz'den Braga'nın talip olduğu öğrenildi.
Kulüpler arasındaki görüşmelerin yakında hızlanacağı ifade edildi.
Cimbom ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Oliveira'ya 2.5 milyon Euro değer biçiliyor.
Takvim'de yer alan habere göre; futbolcunun da ülkesine dönmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında.
Sarı-Kırmızılı formayla 58 maça çıkan Sergio Oliveira, 6 gol, 7 de asist kaydetti.
32 yaşındaki futbolcu Galatasaray'da senelik 2 milyon 750 bin Euro garanti ücret ede ediyor.
Portekizli yıldız oyuncu Galatasaray formasıyla 2 şampiyonluk yaşadı.
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