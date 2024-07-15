TRANSFER HABERİ - Sergio Oliveira Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Sarı-Kırmızılı takımda kadro planlamasında yer almadığı belirtilen isimlerden Sergio Oliveira'ya Portekiz'den Braga'nın talip olduğu öğrenildi.

Cimbom ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Oliveira'ya 2.5 milyon Euro değer biçiliyor.