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TRANSFER HABERİ - Sergio Oliveira Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ayrılıklar peş peşe yaşanacak. Yabancı oyuncu sayısını 12'ye düşürmesi gereken sarı kırmızılılar Sergio Oliveira ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon Okan Buruk'un fazla forma şansı vermediği Portekizli yıldız için sürpriz talip çıktı. İşte Oliveira'ya yapılan teklif... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 10:52 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 10:52
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TRANSFER HABERİ - Sergio Oliveira Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Yeni sezon kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Sergio Oliveira Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Kadrosunu Michy Batshuayi ile güçlendiren sarı kırmızılılar rotasını sağ bek ve orta saha transferine çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Sergio Oliveira Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Manchester United'ın İskoç yıldızı Scott McTominay ile görüşmelerini ilerleten sarı kırmızılılar İngiliz kulübüyle pazarlıklarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Sergio Oliveira Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Diğer yandan birçok bölgeye takviye yapması planlanan Galatasaray'da sürpriz ayrılıklar yaşanabilir.

TRANSFER HABERİ - Sergio Oliveira Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Yeni yabancı kuralı nedeniyle sarı kırmızılılar kadrosunda 12 yabancı oyuncu bulunduracak.

TRANSFER HABERİ - Sergio Oliveira Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Yeni transferlere yer açmak için Galatasaray'ın en az 4-5 yabancı oyuncusuyla yolları ayırması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Sergio Oliveira Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Sarı-Kırmızılı takımda kadro planlamasında yer almadığı belirtilen isimlerden Sergio Oliveira'ya Portekiz'den Braga'nın talip olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Sergio Oliveira Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Kulüpler arasındaki görüşmelerin yakında hızlanacağı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Sergio Oliveira Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Cimbom ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Oliveira'ya 2.5 milyon Euro değer biçiliyor.

TRANSFER HABERİ - Sergio Oliveira Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Takvim'de yer alan habere göre; futbolcunun da ülkesine dönmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ - Sergio Oliveira Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Sarı-Kırmızılı formayla 58 maça çıkan Sergio Oliveira, 6 gol, 7 de asist kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Sergio Oliveira Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

32 yaşındaki futbolcu Galatasaray'da senelik 2 milyon 750 bin Euro garanti ücret ede ediyor.

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