Okan Buruk'tan Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe'ye transferi için flaş açıklama!

Hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a 5-2 mğalup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:

Yazın farklı başlarız ama mayısları farklı bitiririz. Yine mayıslar bizim olacak.

"OĞUZ AYDIN TRANSFERİ MANTIKLI DEĞİLDİ"

Oğuz Aydın konusuna açıklık getireyim. Şu an bizim elimizde 7-8 tane kanat oyuncusu var. Oraya bir transfer daha yapmak çok mantıklı değildi. Milli 3 tane kanat oyuncumuz var. Zaten yer verme şansımız yok. Buna da açıklık getirmiş olalım.

Sezon başı kampı, her şeye adapte olmak lazım. Yeni sezon da bu sıcaklarda başlayacak. İstediğimiz bir sonuç olmadı. böyle bir sonuca alışık değiliz, bir yandan üzülüyoruz ama bir yandan da sakatlık vermeden maçı tamamladık. Bazı mevkilerde eksiklerimiz var. Stoperlerin milli takımda olması bizi farklı alternatiflere itti. Rakibimiz bize göre daha diriydi. İkinci yarı bunu da net bir şekilde ortaya koydular. Hazır olmaya çalışıyoruz. Henüz çok erken, 12 gündür antrenman yapıyor.

İkinci kamp bizim için daha önemli. Nelsson takımla çalışmalara başladı. Bu beni en çok sevindiren bir şey. Transfer için çok emek veriyoruz. En kısa zamanda transfer de yetişecek. İkinci kampa inşallah iki transferde yetişir. Büyük bir çaba sarf ediliyor, sabredilmesi lazım.