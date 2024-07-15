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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İşte Dortmund'un Barış Alper Yılmaz teklifi!

Galatasaray'da sergilediği futbolun yanına EURO 2024'teki futbolu da ekleyen Barış Alper Yılmaz için Alman ekibi Dortmund rekor bir teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte son gelişmeler.... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Dortmund'un Barış Alper Yılmaz teklifi!

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da, sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Dortmund'un Barış Alper Yılmaz teklifi!

Sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz sezon birçok mevkide oynayan Barış Alper Yılmaz, istikrarıyla dikkat çekti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Dortmund'un Barış Alper Yılmaz teklifi!

Milli oyuncu EURO 2024'te de gösterdiği performansla piyasasını katladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Dortmund'un Barış Alper Yılmaz teklifi!

Avrupa'nın devlerini peşinden sürükleyen 24 yaşındaki oyuncu için bu kez Borussia Dortmund devreye girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Dortmund'un Barış Alper Yılmaz teklifi!

Barış'ı uzun süredir izleyen Alman devi, Galatasaraylı yetkililerle görüşmek üzere İstanbul'a gelmeyi düşünüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Dortmund'un Barış Alper Yılmaz teklifi!

Transferde gözünü karartan Dortmund'un teklif etmeyi planladığı rakam ise Galatasaray'ın kafasını karıştıracak düzeyde olduğu kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Dortmund'un Barış Alper Yılmaz teklifi!

35 milyon euro'luk teklif hazırlığında olduğu iddia edilen Dortmund'un, sarı-kırmızılı ekibi ikna etmesi bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Dortmund'un Barış Alper Yılmaz teklifi!

Yönetim de oyuncunun değerini bulması halinde gidişine onay verecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Dortmund'un Barış Alper Yılmaz teklifi!

BARIŞ ALPER YILMAZ KİMDİR?

Barış Alper Yılmaz, 23 Mayıs 2000'de Rize'de dünyaya geldi. Futbola Rize Özel İdare Spor'da başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Dortmund'un Barış Alper Yılmaz teklifi!

2017 yazında Ankara Demirspor'a transfer olan Barış Alper, 2020 yazında ise Ankara Keçiörengücü'ne imzayı attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Dortmund'un Barış Alper Yılmaz teklifi!

Burada başarılı bir yıl geçiren hücum oyuncusu, 2021 yazında 2.1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Dortmund'un Barış Alper Yılmaz teklifi!

Sarı-kırmızılılarla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon Euro...

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