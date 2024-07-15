GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İşte Dortmund'un Barış Alper Yılmaz teklifi!
Galatasaray'da sergilediği futbolun yanına EURO 2024'teki futbolu da ekleyen Barış Alper Yılmaz için Alman ekibi Dortmund rekor bir teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte son gelişmeler.... GS SPOR HABERLERİ
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Avrupa'nın devlerini peşinden sürükleyen 24 yaşındaki oyuncu için bu kez Borussia Dortmund devreye girdi.
Barış'ı uzun süredir izleyen Alman devi, Galatasaraylı yetkililerle görüşmek üzere İstanbul'a gelmeyi düşünüyor.
Transferde gözünü karartan Dortmund'un teklif etmeyi planladığı rakam ise Galatasaray'ın kafasını karıştıracak düzeyde olduğu kaydedildi.
35 milyon euro'luk teklif hazırlığında olduğu iddia edilen Dortmund'un, sarı-kırmızılı ekibi ikna etmesi bekleniyor.
Yönetim de oyuncunun değerini bulması halinde gidişine onay verecek.
BARIŞ ALPER YILMAZ KİMDİR?
Barış Alper Yılmaz, 23 Mayıs 2000'de Rize'de dünyaya geldi. Futbola Rize Özel İdare Spor'da başladı.
2017 yazında Ankara Demirspor'a transfer olan Barış Alper, 2020 yazında ise Ankara Keçiörengücü'ne imzayı attı.
Burada başarılı bir yıl geçiren hücum oyuncusu, 2021 yazında 2.1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
Sarı-kırmızılılarla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon Euro...
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