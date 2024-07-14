GALATASARAY HABERLERİ - Mertens Batshuayi'nin transferini yorumladı!
Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Michy Batshuayi'nin sarı kırmızılılara transfer olması hakkında konuştu. Yıldız oyuncu transfer haberlerini duyunca vatandaşına mesaj attığını belirtti. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Belçikalı 10 numara, İtalya'da karşılıklı oynadığı Immobile'nin Beşiktaş'a transfer olması hakkında, "Beşiktaş onun gelmesi için çaba sarf etmiştir. O da bu sevgiyi hissedip gelme kararı almıştır. Benim için durum böyleydi, Icardi için de aynısı olduğunu düşünüyorum. Bazı zamanlarda kulübün seni istediğini hissedersin ve bu senin için en iyi karardır." ifadelerini kullandı.
"BİR SEZON DAHA KALMASI GEREKİR"
EURO 2024'te adından söz ettiren Barış Alper hakkında konuşan Mertens, "Barış Alper Yılmaz'a birçok teklif geliyor, ona ne tavsiye dersin?" sorusunu da "Hem benim için hem de Galatasaray için umarım kalır. Sanırım 23-24 yaşında, kendisini tam gösterebilmek için bir sezon daha kalması gerekir.
Takım içerisinde bir adım daha atar ve kendi pozisyonunu bulur. Baktığınız zaman sol kanat, sol bek, sağ kanat, sağ bek olarak oynadı. Her yerde oynayabiliyor. Genç oyuncularla konuşmayı ve onlara yardım etmeyi seviyorum. Şimdi önlerinde seçenekler olacak ve ben onlara bu seçeneklerle ilgili yardım etmek için buradayım." dedi.
DİĞER