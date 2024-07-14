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GALATASARAY HABERLERİ - Mertens Batshuayi'nin transferini yorumladı!

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Michy Batshuayi'nin sarı kırmızılılara transfer olması hakkında konuştu. Yıldız oyuncu transfer haberlerini duyunca vatandaşına mesaj attığını belirtti. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2024 Pazar 13:27
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GALATASARAY HABERLERİ - Mertens Batshuayi'nin transferini yorumladı!

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, vatandaşı Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe'den sarı kırmızılı takıma transferini yorumlarken Ciro Immobile ve Barış Alper hakkında konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Mertens Batshuayi'nin transferini yorumladı!

"HABERLERİ GÖRÜNCE MESAJ ATTIM"

Sabah Gazetesi'ne konuşan Mertens, "Batshuayi ile transfer sürecinde hiç konuştun mu? Fenerbahçe'den Galatasaray'a gelmesini nasıl yorumluyorsun?" sorusu üzerine; kendisinin benzer bir karar alamayacağını vurgulayarak şu yanıtı verdi:

GALATASARAY HABERLERİ - Mertens Batshuayi'nin transferini yorumladı!

"Hayır! Sadece haberleri gördüm. Kendisine mesaj attım; 'Geliyor musun?' diye sordum. Geldiği için çok mutluyum. Geçen sezon iyi iş çıkarttı ve çok fazla gol attı. Galatasaray'ın onu istediğini hissetti ve önüne çıkan şansı değerlendirdi. Galatasaray'a gelişi onun aldığı bir karar, belki benim alamayacağım bir karar. Batshuayi çok iyi bir insan, kimseyi incitmek istemedi. Futbol oynamayı seviyor. Gol atmaya her zaman için susamış biri. Bu nedenle bu kadar çok fazla gol atabiliyor."

GALATASARAY HABERLERİ - Mertens Batshuayi'nin transferini yorumladı!

Belçikalı 10 numara, İtalya'da karşılıklı oynadığı Immobile'nin Beşiktaş'a transfer olması hakkında, "Beşiktaş onun gelmesi için çaba sarf etmiştir. O da bu sevgiyi hissedip gelme kararı almıştır. Benim için durum böyleydi, Icardi için de aynısı olduğunu düşünüyorum. Bazı zamanlarda kulübün seni istediğini hissedersin ve bu senin için en iyi karardır." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mertens Batshuayi'nin transferini yorumladı!

"BİR SEZON DAHA KALMASI GEREKİR"

EURO 2024'te adından söz ettiren Barış Alper hakkında konuşan Mertens, "Barış Alper Yılmaz'a birçok teklif geliyor, ona ne tavsiye dersin?" sorusunu da "Hem benim için hem de Galatasaray için umarım kalır. Sanırım 23-24 yaşında, kendisini tam gösterebilmek için bir sezon daha kalması gerekir.

GALATASARAY HABERLERİ - Mertens Batshuayi'nin transferini yorumladı!

Takım içerisinde bir adım daha atar ve kendi pozisyonunu bulur. Baktığınız zaman sol kanat, sol bek, sağ kanat, sağ bek olarak oynadı. Her yerde oynayabiliyor. Genç oyuncularla konuşmayı ve onlara yardım etmeyi seviyorum. Şimdi önlerinde seçenekler olacak ve ben onlara bu seçeneklerle ilgili yardım etmek için buradayım." dedi.

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