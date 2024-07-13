Guardian: BAY korkusuz!

EURO 2024 sonrası transferin gözdesi olan Barış Alper Yılmaz, The Guardian'ın da dikkatinden kaçmadı. Ünlü İngiliz gazetesi, genç yıldızı turnuvanın en dikkat çeken 10 oyuncusu arasına yazdı. 24 yaşındaki oyuncu için "Almanya'da gol atmasa da korkusuzluğu ve enerjisiyle takımın en dikkat çekenlerinden oldu. Türkiye'nin performansının özeti gibiydi. Bu yaz Almanya, İtalya ve İngiltere'ye transferi için adı geçiyor. Liverpool'un önümüzdeki haftalarda ilgisini ortaya koyabilecek kulüpler arasında olduğu düşünülüyor" yorumuyla övgüler yağdırdı. İlk 10'da ayrıca Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu da yer aldı.

GUARDIAN'IN İLK 10'U

Barış Alper Yılmaz (Türkiye)

Ferdi Kadıoğlu (Türkiye)

Georges Mikautadze (Gürcistan)

Ruben Vargas (İsviçre)

Jan Oblak (Slovakya)

Nico Williams (İspanya)

Fabian Ruiz (İspanya)

Jerdy Schouten (Hollanda)

Francisco Conceiçao (Portekiz)

İvan Schranz (Slovakya)