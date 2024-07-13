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Galatasaray Efe Akman'ın sözleşmesini uzattı!

Galatasaray, akademi futbolcularından Efe Akman ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 14:45 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 14:54
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Galatasaray Efe Akman'ın sözleşmesini uzattı!

Galatasaray, 18 yaşındaki futbolcusu Efe Akman ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Akademi futbolcumuz Efe Akman ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır" denildi.

Efe, Galatasaray A Takımıyla ilk maçına geçtiğimiz sezon Süper Lig'in 19. haftasında İstanbul'da oynanan Konyaspor karşılaşmasında çıkmıştı.

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