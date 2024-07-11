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LASK Linz Galatasaray maçı CANLI

Süper Lig devlerinden Galatasaray yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Cimbom, Avusturya kampında LASK Linz ile karşı karşıya geliyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 20:26 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 20:30
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LASK Linz Galatasaray maçı CANLI

Süper Lig devlerinden Galatasaray yeni sezon öncesi teknik direktör Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.

Cimbom, Avusturya kampında LASK Linz ile kozlarını paylaşıyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE GALATASARAY'IN MÜCADELEDEKİ İLK 11'İ:

Galatasaray: Günay, Dubois, Metehan, Berkan, Köhn, Torreira, Oliveira, Tete, Mertens, Zaha, Batshuayi

İŞTE MAÇIN CANLI SKORU:

LASK Linz 0-0 Galatasaray (İlk yarı oynanıyor)

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

LASK LINZ - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

LASK Linz - Galatasaray maçı TSİ 20.30'da başladı. Mücadele SPOR SMART'ta canlı yayınlanıyor.

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