TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Serdar Dursun sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Michy Batshuayi'yi renklerine bağlayan sarı-kırmızılılarda, ezeli rakibinin bir diğer eski golcüsü Serdar Dursun ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Cimbom ayrıca Hakim Ziyech ve Dries Mertens ile de nikah tazelemişti.
Öte yandan Galatasaray, sezon hazırlıkları kapsamında 2. etap çalışmaları için Avusturya'ya gitti.
Avusturya'da iki etap halinde çalışmalar yapacak sarı kırmızılılar, ilk çalışmalarına 9 Temmuz'da başlamıştı.
Aslan'ın ilk etap kampı 18 Temmuz Perşembe günü sona erecek. Daha sonra 22-27 Temmuz tarihleri arasında Irdning kasabasında ikinci etap çalışmalarına başlayacak.
Yönetim özellikle kampın sonuna kadar birçok transfere nokta koymayı hedefliyor.
Teknik Direktör Okan Buruk'un da transfere dair en büyük isteğinin bu olduğu belirtilmişti.
Bunun yanı sıra transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı.
Sezon sonu itibariyla Fenerbahçe'den ayrılan ve bonservisini elinde bulunduran Serdar Dursun'un, Galatasaray'a önerildiği iddia edildi.
Icardi ve Batshuayi'nin arkasında 3. forvet olabilecek 32 yaşındaki oyuncu için olumlu veya olumsuz yanıt verilmedi.
Serdar Dursun için teknik heyetin değenlendirmesinden sonra harekete geçilebileceği kaydedildi.
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