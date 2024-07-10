Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Serdar Dursun sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Serdar Dursun sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Michy Batshuayi'yi renklerine bağlayan sarı-kırmızılılarda, ezeli rakibinin bir diğer eski golcüsü Serdar Dursun ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 09:01
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Serdar Dursun sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Serdar Dursun sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu

Başkan Dursun Özbek ve kurmayları transfer listesindeki futbolcular için temaslarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Serdar Dursun sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-kırmızılılar transferde şu ana kadar Michy Batshuayi ile sözleşme imzalamıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Serdar Dursun sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu

Cimbom ayrıca Hakim Ziyech ve Dries Mertens ile de nikah tazelemişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Serdar Dursun sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu

Öte yandan Galatasaray, sezon hazırlıkları kapsamında 2. etap çalışmaları için Avusturya'ya gitti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Serdar Dursun sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu

Avusturya'da iki etap halinde çalışmalar yapacak sarı kırmızılılar, ilk çalışmalarına 9 Temmuz'da başlamıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Serdar Dursun sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu

Aslan'ın ilk etap kampı 18 Temmuz Perşembe günü sona erecek. Daha sonra 22-27 Temmuz tarihleri arasında Irdning kasabasında ikinci etap çalışmalarına başlayacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Serdar Dursun sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu

Yönetim özellikle kampın sonuna kadar birçok transfere nokta koymayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Serdar Dursun sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu

Teknik Direktör Okan Buruk'un da transfere dair en büyük isteğinin bu olduğu belirtilmişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Serdar Dursun sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu

Bunun yanı sıra transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Serdar Dursun sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu

Sezon sonu itibariyla Fenerbahçe'den ayrılan ve bonservisini elinde bulunduran Serdar Dursun'un, Galatasaray'a önerildiği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Serdar Dursun sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu

Icardi ve Batshuayi'nin arkasında 3. forvet olabilecek 32 yaşındaki oyuncu için olumlu veya olumsuz yanıt verilmedi.

} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Abdülkerim'e beklenmedik talip! Bonservis bedelini duyurdular
Davinson Sanchez'in alternatifi bulundu!
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 10 TEMMUZ rakamları
YKS açıklanma saatleri yıllara göre🕛 | ÖSYM YKS saat kaçta açıklanıyor?
Deprem mi oldu son dakika 10 Temmuz
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mou'ya transfer şoku! O yıldız teklifi reddetti Mou'ya transfer şoku! O yıldız teklifi reddetti 09:14
G.Saray'da Serdar Dursun sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu G.Saray'da Serdar Dursun sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu 09:01
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 10 Temmuz bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 10 Temmuz bugün kimin maçı var? 08:21
YARIN MAÇ VAR MI? YARIN MAÇ VAR MI? 00:18
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! 23:35
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! 23:22
Daha Eski
Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk... Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk... 23:06
G.Saray'dan yeni sezon sürprizi! Eski F.Bahçeli Aslan oluyor G.Saray'dan yeni sezon sürprizi! Eski F.Bahçeli Aslan oluyor 23:06
Beşiktaş'tan flaş karar! Ayrılık kapıda Beşiktaş'tan flaş karar! Ayrılık kapıda 23:05
G.Saray'dan Ebosele'ye resmi teklif! G.Saray'dan Ebosele'ye resmi teklif! 23:05
Transfer bombası! Immobile Beşiktaş için geliyor Transfer bombası! Immobile Beşiktaş için geliyor 23:05
F.Bahçe'den Beşiktaş'a Broja çalımı! F.Bahçe'den Beşiktaş'a Broja çalımı! 23:05