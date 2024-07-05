TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Son dakika Galatasaray haberleri: Son iki sezonu zirvede noktalayan Galatasaray'da Mauro Icardi, kazanılan şampiyonlukların en büyük mimarlarından biri olmuştu. Adı son haftalarda Como ve Al-Qadsiah ile anılan Arjantinli yıldızın geleceği belli oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Yönetim, sezon başında sarı-kırmızılı taraftarların adına şarkılar söylediği yıldız futbolcunun bonservisini aldı.
Galatasaray, Icardi'nin bonservisi için PSG'ye 10 milyon Euro ödedi.
Sarı-kırmızılılar tecrübeli santrforla ise 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Etkili performansını bu sezon da sürdüren Icardi, attığı 25 golle Süper Lig'de sezonu gol kralı olarak tamamladı.
Bu sezon Galatasaray ile çifte kupa sevinci yaşayan 31 yaşındaki golcüyle ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
Thierry Henry ve Cesc Fabregas'ın hissedarı olduğu Serie A'nın yeni ekibi Como ve Suudi Arabistan Pro Ligi'ne yükselen Al-Qadsiah'ın Mauro Icardi ile ilgilendiği iddia edilmişti.
Arap ekibinin Icardi'nin için yıllık 25 milyon Euro maaş teklif ettiği ve yıldız golcünün teklifi düşünmek için süre istediği öne sürülmüştü.
İtalyan basını, Arjantinli santrforun Galatasaray'daki geleceğini açıkladı.
GALATASARAY'DA KALACAK
FantaMaster'da yer alan habere göre; Como'ya transferi gerçekleşmeyen Icardi, olağanüstü bir gelişme olmadığı sürece sarı-kırmızılı takımda kalacak.
Mauro Icardi, geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla 47 maça çıktı.
Arjantinli santrfor, 32 gol ve 12 asist kaydederek 44 gole direkt katkıda bulundu.
Icardi'nin sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
31 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeriyse 17 milyon Euro.
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