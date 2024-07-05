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TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Son dakika Galatasaray haberleri: Son iki sezonu zirvede noktalayan Galatasaray'da Mauro Icardi, kazanılan şampiyonlukların en büyük mimarlarından biri olmuştu. Adı son haftalarda Como ve Al-Qadsiah ile anılan Arjantinli yıldızın geleceği belli oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 15:26
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

2023/24 sezonunda 102 puan toplayarak lig tarihine geçen Galatasaray, Süper Kupa'yı da müzesine götürerek çifte kupa sevinci yaşadı.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Son iki sezonu zirvede noktalayarak büyük bir başarı elde eden Galatasaray'da kazanılan şampiyonluklarda başrol oynayan isimlerden biri de Mauro Icardi oldu.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

2022/23 sezonu başında PSG'den kiralanan Arjantinli forvet, yaptığı skor katkısıyla taraftarın sevgilisi halinde geldi.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Yönetim, sezon başında sarı-kırmızılı taraftarların adına şarkılar söylediği yıldız futbolcunun bonservisini aldı.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Galatasaray, Icardi'nin bonservisi için PSG'ye 10 milyon Euro ödedi.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Sarı-kırmızılılar tecrübeli santrforla ise 3 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Etkili performansını bu sezon da sürdüren Icardi, attığı 25 golle Süper Lig'de sezonu gol kralı olarak tamamladı.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Bu sezon Galatasaray ile çifte kupa sevinci yaşayan 31 yaşındaki golcüyle ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Thierry Henry ve Cesc Fabregas'ın hissedarı olduğu Serie A'nın yeni ekibi Como ve Suudi Arabistan Pro Ligi'ne yükselen Al-Qadsiah'ın Mauro Icardi ile ilgilendiği iddia edilmişti.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Arap ekibinin Icardi'nin için yıllık 25 milyon Euro maaş teklif ettiği ve yıldız golcünün teklifi düşünmek için süre istediği öne sürülmüştü.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

İtalyan basını, Arjantinli santrforun Galatasaray'daki geleceğini açıkladı.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

GALATASARAY'DA KALACAK

FantaMaster'da yer alan habere göre; Como'ya transferi gerçekleşmeyen Icardi, olağanüstü bir gelişme olmadığı sürece sarı-kırmızılı takımda kalacak.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Mauro Icardi, geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla 47 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Arjantinli santrfor, 32 gol ve 12 asist kaydederek 44 gole direkt katkıda bulundu.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Icardi'nin sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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