TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan sola Sırp takviyesi! Kerem giderse o gelecek
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılarda bu doğrultuda sürpriz bir gelişme yaşandı. Sağ bek ve orta saha hamlesi için çaba satf eden yönetim sol kant transferi için düğmeye bastı. İşte gündemde yer alan o futbolcu ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 09:53 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 09:53
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Geride bıraktığımız sezonda gol ve asistleriyle şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Dries Mertens'in sözleşmesi uzatıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, 36 yaşındaki tecrübeli yıldız futbolcuyla 1 yıl daha yola devam etme kararı aldı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Dries Mertens'in sözleşmesi 2024-2025 sezonu için uzatılmıştır."
"Buna göre futbolcuya net 2.900.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir."
"Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Öte yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına da başladı.
Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılma ihtimaline karşı elini sıkı tutan sarı-kırmızılılar, sol kanat hamlesi için kolları sıvadı.
Galatasaray, Sparta Prag forması giyen Veljko Birmancevic'i transfer listesine dahil etti.
Cimbom, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılması halinde Sırp oyuncu için girişimlere başlayacak.
Veljko Birmancevic, geçtiğimiz sezon Sparta Prag formasıyla 48 resmi maçta forma giydi.
26 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 22 gol 12 asistlik performans sergiledi.
Sol kanat pozisyonunda görev yapan Birmancevic, sağ kanat ve santrfor mevkisinde de forma giyebiliyor.
Kariyerinde Partizan, Malmö ve Toulouse gibi takımların formasını da giyen Birmancevic, 6 kez kupa sevinci yaşadı.
Sırbistan Milli Takımı formasını da 7 kez terleten 26 yaşındaki kanat oyuncusu, bu maçlarda gol sevinci yaşayamadı.
1.79 boyundaki Birmancevic'in güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro.
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