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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan sola Sırp takviyesi! Kerem giderse o gelecek

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılarda bu doğrultuda sürpriz bir gelişme yaşandı. Sağ bek ve orta saha hamlesi için çaba satf eden yönetim sol kant transferi için düğmeye bastı. İşte gündemde yer alan o futbolcu ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 09:53 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 09:53
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan sola Sırp takviyesi! Kerem giderse o gelecek

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan sola Sırp takviyesi! Kerem giderse o gelecek

Geçtiğimiz sezonu 102 puanla şampiyon tamamlayan Okan Buruk'un öğrencileri, yeni sezonda da 25. şampiyonluğu hedefliyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan sola Sırp takviyesi! Kerem giderse o gelecek

Geçen sezon gösterdiği performansla akıllara kazınan ve takımdaki geleceği merak edilen Belçikalı futbolcu Mertens ile ilgili de flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan sola Sırp takviyesi! Kerem giderse o gelecek

Geride bıraktığımız sezonda gol ve asistleriyle şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Dries Mertens'in sözleşmesi uzatıldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan sola Sırp takviyesi! Kerem giderse o gelecek

Sarı-kırmızılı ekip, 36 yaşındaki tecrübeli yıldız futbolcuyla 1 yıl daha yola devam etme kararı aldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan sola Sırp takviyesi! Kerem giderse o gelecek

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan sola Sırp takviyesi! Kerem giderse o gelecek

"Profesyonel futbolcumuz Dries Mertens'in sözleşmesi 2024-2025 sezonu için uzatılmıştır."

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan sola Sırp takviyesi! Kerem giderse o gelecek

"Buna göre futbolcuya net 2.900.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir."

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan sola Sırp takviyesi! Kerem giderse o gelecek

"Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan sola Sırp takviyesi! Kerem giderse o gelecek

Öte yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına da başladı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan sola Sırp takviyesi! Kerem giderse o gelecek

Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılma ihtimaline karşı elini sıkı tutan sarı-kırmızılılar, sol kanat hamlesi için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan sola Sırp takviyesi! Kerem giderse o gelecek

Galatasaray, Sparta Prag forması giyen Veljko Birmancevic'i transfer listesine dahil etti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan sola Sırp takviyesi! Kerem giderse o gelecek

Cimbom, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılması halinde Sırp oyuncu için girişimlere başlayacak.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan sola Sırp takviyesi! Kerem giderse o gelecek

Veljko Birmancevic, geçtiğimiz sezon Sparta Prag formasıyla 48 resmi maçta forma giydi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan sola Sırp takviyesi! Kerem giderse o gelecek

26 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 22 gol 12 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan sola Sırp takviyesi! Kerem giderse o gelecek

Sol kanat pozisyonunda görev yapan Birmancevic, sağ kanat ve santrfor mevkisinde de forma giyebiliyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan sola Sırp takviyesi! Kerem giderse o gelecek

Kariyerinde Partizan, Malmö ve Toulouse gibi takımların formasını da giyen Birmancevic, 6 kez kupa sevinci yaşadı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan sola Sırp takviyesi! Kerem giderse o gelecek

Sırbistan Milli Takımı formasını da 7 kez terleten 26 yaşındaki kanat oyuncusu, bu maçlarda gol sevinci yaşayamadı.

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