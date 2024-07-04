Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan orta sahaya dinamo hamlesi! Okan Buruk onay verdi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan orta sahaya dinamo hamlesi! Okan Buruk onay verdi.

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, ilk olaran Batshuayi transferini açıkladı. Yönetimin şimdi ki hedefi ise orta saha bölgesine olacak. İşte Galatasaray'ın listesinde yer alan o isim ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 09:46
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan orta sahaya dinamo hamlesi! Okan Buruk onay verdi.

Trendyol Süper Lig'de unutulmayan bir sezon geçiren Galatasaray, 102 puanla rekor kırarak şampiyon oldu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan orta sahaya dinamo hamlesi! Okan Buruk onay verdi.

Sarı-kırmızılılar bu şampiyonlukla beraber en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 5 şampiyonluk yani 1 yıldız fark attı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan orta sahaya dinamo hamlesi! Okan Buruk onay verdi.

Başkan Dursun Özbek yapılan seçimde yeniden seçilirken; yaptığı ilk icraat ise teknik direktör Okan Buruk'la sözleşme uzatmak oldu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan orta sahaya dinamo hamlesi! Okan Buruk onay verdi.

Üst üste 2 kez şampiyonluğa ulaşan ve 3 kupa kazanan deneyimli çalıştırıcının maaşı 20 milyon TL'den 110 milyon TL'ye yükseltildi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan orta sahaya dinamo hamlesi! Okan Buruk onay verdi.

Geçtiğimiz sezon birbirinden önemli isimlere imza attıran sarı-kırmızılılar, buna karşın takviyelerden istediği katkıyı alamadı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan orta sahaya dinamo hamlesi! Okan Buruk onay verdi.

Ndombele, Serge Aurier, Tete ve Wilfried Zaha gibi futbolculardan beklenen performans alınamazken; kiralık gelen isimlerle yollar ayrıldı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan orta sahaya dinamo hamlesi! Okan Buruk onay verdi.

Önümüzdeki sezon takımlar 14 kişilik yabancı kontenjanını 12'ye indirmek zorunda olurken; toplam kadro ise 30'dan 26'ya düşürülecek.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan orta sahaya dinamo hamlesi! Okan Buruk onay verdi.

Öncelik kadro şişkinliği ve maaş bütçesini azaltmak olurken; beklentileri karşılayamayan isimlere uygun teklifler gelmesi halinde yollar ayrılacak.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan orta sahaya dinamo hamlesi! Okan Buruk onay verdi.

EN AZ 5 YOLCU

Bu kapsamda Tete, Yusuf Demir, Sergio Oliveira, Cicaldau ve Zaniolo'nun gönderilmesi beklenirken, bütçede ise büyük bir azalma olacak.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan orta sahaya dinamo hamlesi! Okan Buruk onay verdi.

Tete'ye ülkesinden, Oliveira'ya Arabistan'dan ve Zaniolo'ya ise İtalya'dan teklifler geldiği biliniyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan orta sahaya dinamo hamlesi! Okan Buruk onay verdi.

Yönetim ise Yusuf Demir'i ise uygun bir teklif gelmesi halinde kiralamayı planlıyor. Böylelikle Cimbom transferlerden gelir de elde edecek.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan orta sahaya dinamo hamlesi! Okan Buruk onay verdi.

ZIYECH'IN BONSERVİSİ ALINDI

Geçtiğimiz yıl Chelsea'den kiralanan Hakim Ziyech'in opsiyonu kullanıldı ve Faslı yıldızla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan orta sahaya dinamo hamlesi! Okan Buruk onay verdi.

31 yaşındaki oyuncu için bonservis bedeli ödenmezken, yıldız isme senelik 2.85 milyon Euro net maaş ödenecek.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan orta sahaya dinamo hamlesi! Okan Buruk onay verdi.

İLK TRANSFER BATSHUAYI!

İç transferde gündem bu şekildeyken, Cimbom Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi ise renklerine bağladı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan orta sahaya dinamo hamlesi! Okan Buruk onay verdi.

Belçikalı golcüye senelik 3 milyon Euro net maaş verecek Aslan, 3 yıl vadeyle 3 milyon Euro da imza ücreti ödeyecek.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan orta sahaya dinamo hamlesi! Okan Buruk onay verdi.

ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Önceliği sağ bek ve orta saha transferine veren G.Saray'da, liste başına yazılan isimler ise belli oldu. İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan orta sahaya dinamo hamlesi! Okan Buruk onay verdi.

ÖNCELİK SAĞ BEK BÖLGESİ

Sacha Boey'in ayrılığı sonrası bu bölgeyi geçici olarak Serge Aurier'le dolduran G.Saray, gelecek vadeden bir isim üzerine yoğunlaştı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan orta sahaya dinamo hamlesi! Okan Buruk onay verdi.

GUELA DOUE LİSTE BAŞI

Bu doğrultuda Cimbom Ligue 1 ekiplerinden Rennes'te forma giyen Guela Doue'yi renklerine bağlamak için harekete geçti.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan orta sahaya dinamo hamlesi! Okan Buruk onay verdi.

Cimbom'un 21 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ bek için 8 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan orta sahaya dinamo hamlesi! Okan Buruk onay verdi.

Fransız ekibini ikna etmek için ise Sacha Boey örneği gösterileceği ve sonraki satıştan pay maddesi de eklenebileceği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan orta sahaya dinamo hamlesi! Okan Buruk onay verdi.

Transferde vatandaşı Wilfried Zaha ve Didier Drogba'nın yanı sıra; Sacha Boey'in de devreye gireceği aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan orta sahaya dinamo hamlesi! Okan Buruk onay verdi.

Genç sağ bek geçtiğimiz yıl 57 maça çıkarken 4 asistlik katkı sağladı ve 3 bin 656 dakika sahada kaldı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan orta sahaya dinamo hamlesi! Okan Buruk onay verdi.

Sağ beki Doue'yle doldurmayı planlayan G.Saray, orta saha bölgesi için de çalışmalarına hız verdi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan orta sahaya dinamo hamlesi! Okan Buruk onay verdi.

CİMBOM'DAN LAIMER BOMBASI

Mutlak bir orta sahayla kadrosunu güçlendirecek G.Saray, Bayern Münih'in yıldızı Konrad Laimer için devreye girdi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan orta sahaya dinamo hamlesi! Okan Buruk onay verdi.

Sarı-kırmızılılar Laimer'i satın alma opsiyonu da ekleyerek kiralamak ve orta saha bölgesini garanti altına almak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan orta sahaya dinamo hamlesi! Okan Buruk onay verdi.

Avusturyalı yıldız isim, EURO 2024'te son 16 turunda A Milli Takım'a zorluk yaşatan isimlerden biri oldu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan orta sahaya dinamo hamlesi! Okan Buruk onay verdi.

27 yaşındaki futbolcu geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Cimbom'a karşı 2 maçta toplam 108 dakika süre almıştı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan orta sahaya dinamo hamlesi! Okan Buruk onay verdi.

Geçtiğimiz sezon 43 maçta forma giyen Laimer, 1 gol - 4 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 713 dakika sahada kaldı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan orta sahaya dinamo hamlesi! Okan Buruk onay verdi.

KONRAD LAIMER KİMDİR?

Konrad Laimer, 27 Mayıs 1997'de Avusturya'nın Salzburg kentinde dünyaya geldi. Futbola Abersee altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan orta sahaya dinamo hamlesi! Okan Buruk onay verdi.

2011'de Salzburg altyapısına imza atan Laimer, tüm yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 2015 Ocak'ta A takıma yükseldi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan orta sahaya dinamo hamlesi! Okan Buruk onay verdi.

2017 yazında Leipzig'e 7 milyon Euro bonservis bedeliyle imza attı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan orta sahaya dinamo hamlesi! Okan Buruk onay verdi.

Sözleşmesinin bitmesinin ardından 2023'te bonservissiz bir şekilde Bayern Münih'in yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan orta sahaya dinamo hamlesi! Okan Buruk onay verdi.

Alman ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon Euro...

F.Bahçe'de 6 ayrılık birden!
G.Saray'dan ligi sarsacak transfer! Bunu kimse beklemiyordu
DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe istedi, Galatasaray alıyor! Akıllara Zaha geldi...
Başkan Erdoğan'dan Astana'daki ŞİÖ zirvesinin ikinci gününde yoğun diplomasi!
F.Bahçe'den orta sahaya şaşırtan transfer!
Beşiktaş'ta stopere sürpriz aday! Muçi devrede...
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan ligi sarsacak transfer! Bunu kimse beklemiyordu
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer!
Kpss giriş belgesi sorgulama ekranı | 2024 KPSS Lisans GY GK - Eğitim Bilimleri giriş belgesi PDF İNDİR
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 4 TEMMUZ rakamları
BİM AKTÜEL KATALOG 5 TEMMUZ | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Portekiz - Fransa maçı ne zaman? Portekiz - Fransa maçı ne zaman? 10:00
F.Bahçe'de 6 ayrılık birden! F.Bahçe'de 6 ayrılık birden! 10:00
G.Saray'dan orta sahaya dinamo hamlesi! G.Saray'dan orta sahaya dinamo hamlesi! 09:45
İspanya - Almanya maçı ne zaman? İspanya - Almanya maçı ne zaman? 09:44
F.Bahçe'den orta sahaya şaşırtan transfer! F.Bahçe'den orta sahaya şaşırtan transfer! 09:22
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 4 Temmuz bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 4 Temmuz bugün kimin maçı var? 08:20
Daha Eski
Beşiktaş'a Polonyalı golcü! Beşiktaş'a Polonyalı golcü! 01:00
F.Bahçe Hojbjerg'i istiyor! Transferde koz Mourinho F.Bahçe Hojbjerg'i istiyor! Transferde koz Mourinho 00:47
F.Bahçe'den Milik bombası! F.Bahçe'den Milik bombası! 00:37
G.Saray'dan F.Bahçe'ye Samardzic çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye Samardzic çalımı! 23:54
G.Saray'dan sol kanat hamlesi! G.Saray'dan sol kanat hamlesi! 23:48
Wout Weghorst'tan Beşiktaş açıklaması! Wout Weghorst'tan Beşiktaş açıklaması! 22:23