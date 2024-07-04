TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan orta sahaya dinamo hamlesi! Okan Buruk onay verdi.
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, ilk olaran Batshuayi transferini açıkladı. Yönetimin şimdi ki hedefi ise orta saha bölgesine olacak. İşte Galatasaray'ın listesinde yer alan o isim ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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Üst üste 2 kez şampiyonluğa ulaşan ve 3 kupa kazanan deneyimli çalıştırıcının maaşı 20 milyon TL'den 110 milyon TL'ye yükseltildi.
Geçtiğimiz sezon birbirinden önemli isimlere imza attıran sarı-kırmızılılar, buna karşın takviyelerden istediği katkıyı alamadı.
Ndombele, Serge Aurier, Tete ve Wilfried Zaha gibi futbolculardan beklenen performans alınamazken; kiralık gelen isimlerle yollar ayrıldı.
Önümüzdeki sezon takımlar 14 kişilik yabancı kontenjanını 12'ye indirmek zorunda olurken; toplam kadro ise 30'dan 26'ya düşürülecek.
Öncelik kadro şişkinliği ve maaş bütçesini azaltmak olurken; beklentileri karşılayamayan isimlere uygun teklifler gelmesi halinde yollar ayrılacak.
EN AZ 5 YOLCU
Bu kapsamda Tete, Yusuf Demir, Sergio Oliveira, Cicaldau ve Zaniolo'nun gönderilmesi beklenirken, bütçede ise büyük bir azalma olacak.
Tete'ye ülkesinden, Oliveira'ya Arabistan'dan ve Zaniolo'ya ise İtalya'dan teklifler geldiği biliniyor.
Yönetim ise Yusuf Demir'i ise uygun bir teklif gelmesi halinde kiralamayı planlıyor. Böylelikle Cimbom transferlerden gelir de elde edecek.
ZIYECH'IN BONSERVİSİ ALINDI
Geçtiğimiz yıl Chelsea'den kiralanan Hakim Ziyech'in opsiyonu kullanıldı ve Faslı yıldızla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
31 yaşındaki oyuncu için bonservis bedeli ödenmezken, yıldız isme senelik 2.85 milyon Euro net maaş ödenecek.
İLK TRANSFER BATSHUAYI!
İç transferde gündem bu şekildeyken, Cimbom Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi ise renklerine bağladı.
Belçikalı golcüye senelik 3 milyon Euro net maaş verecek Aslan, 3 yıl vadeyle 3 milyon Euro da imza ücreti ödeyecek.
ÇALIŞMALAR HIZLANDI
Önceliği sağ bek ve orta saha transferine veren G.Saray'da, liste başına yazılan isimler ise belli oldu. İşte detaylar...
ÖNCELİK SAĞ BEK BÖLGESİ
Sacha Boey'in ayrılığı sonrası bu bölgeyi geçici olarak Serge Aurier'le dolduran G.Saray, gelecek vadeden bir isim üzerine yoğunlaştı.
GUELA DOUE LİSTE BAŞI
Bu doğrultuda Cimbom Ligue 1 ekiplerinden Rennes'te forma giyen Guela Doue'yi renklerine bağlamak için harekete geçti.
Cimbom'un 21 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ bek için 8 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi.
Fransız ekibini ikna etmek için ise Sacha Boey örneği gösterileceği ve sonraki satıştan pay maddesi de eklenebileceği belirtildi.
Transferde vatandaşı Wilfried Zaha ve Didier Drogba'nın yanı sıra; Sacha Boey'in de devreye gireceği aktarıldı.
Genç sağ bek geçtiğimiz yıl 57 maça çıkarken 4 asistlik katkı sağladı ve 3 bin 656 dakika sahada kaldı.
Sağ beki Doue'yle doldurmayı planlayan G.Saray, orta saha bölgesi için de çalışmalarına hız verdi.
CİMBOM'DAN LAIMER BOMBASI
Mutlak bir orta sahayla kadrosunu güçlendirecek G.Saray, Bayern Münih'in yıldızı Konrad Laimer için devreye girdi.
Sarı-kırmızılılar Laimer'i satın alma opsiyonu da ekleyerek kiralamak ve orta saha bölgesini garanti altına almak istiyor.
Avusturyalı yıldız isim, EURO 2024'te son 16 turunda A Milli Takım'a zorluk yaşatan isimlerden biri oldu.
27 yaşındaki futbolcu geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Cimbom'a karşı 2 maçta toplam 108 dakika süre almıştı.
Geçtiğimiz sezon 43 maçta forma giyen Laimer, 1 gol - 4 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 713 dakika sahada kaldı.
KONRAD LAIMER KİMDİR?
Konrad Laimer, 27 Mayıs 1997'de Avusturya'nın Salzburg kentinde dünyaya geldi. Futbola Abersee altyapısında başladı.
2011'de Salzburg altyapısına imza atan Laimer, tüm yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 2015 Ocak'ta A takıma yükseldi.
2017 yazında Leipzig'e 7 milyon Euro bonservis bedeliyle imza attı.
Sözleşmesinin bitmesinin ardından 2023'te bonservissiz bir şekilde Bayern Münih'in yolunu tuttu.
Alman ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon Euro...
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