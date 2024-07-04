TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Samardzic çalımı! Okan Buruk onay verdi

8 DIŞINDA 10 NUMARADA DA FORMA GİYİYOR Udinese'de oynayan 22 yaşındaki Sırp orta sahaya 20 milyon Euro'nun üzerinde değer biçiliyor.

Bonservisi yüksek ancak maaşı düşük olan oyuncunun kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.



