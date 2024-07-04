TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Samardzic çalımı! Okan Buruk onay verdi
Son dakika spor haberi: Süper Lig devleri Galatasaray ile Fenerbahçe transferde yine aynı isme kancayı taktı. Ezeli rakibinin listesindeki Sırp orta sahayı, Cimbom’un çalıştırıcısı Okan Buruk da kadrosunda görmek istiyor. 22 yaşındaki genç yeteneği Aslan, Lucas Torreira’ya partner olarak düşünüyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
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SAMARDZIC BOMBASI!
OKAN BURUK ONAY VERDİ!
8 DIŞINDA 10 NUMARADA DA FORMA GİYİYOR
Udinese'de oynayan 22 yaşındaki Sırp orta sahaya 20 milyon Euro'nun üzerinde değer biçiliyor.
Bonservisi yüksek ancak maaşı düşük olan oyuncunun kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Serie A'da 93 maça çıkan 2002 doğumlu genç yetenek, 13 gol-8 asiste imzasını koydu.
8 numara dışında 10 numara olarak da oynayabilen Samardzic, EURO 2024'te Sırbistan için ter döktü.
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