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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Samardzic çalımı! Okan Buruk onay verdi

Son dakika spor haberi: Süper Lig devleri Galatasaray ile Fenerbahçe transferde yine aynı isme kancayı taktı. Ezeli rakibinin listesindeki Sırp orta sahayı, Cimbom’un çalıştırıcısı Okan Buruk da kadrosunda görmek istiyor. 22 yaşındaki genç yeteneği Aslan, Lucas Torreira’ya partner olarak düşünüyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Samardzic çalımı! Okan Buruk onay verdi

Geçen sezon Zaha, Tete, Fred ve Szymanski için kapışan Galatasaray ve Fenerbahçe bu transfer döneminde Michy Batshuayi için karşı karşıya geldi.

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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Samardzic çalımı! Okan Buruk onay verdi

SAMARDZIC BOMBASI!
Sabah'ın haberine göre; Fransız golcünün savaşından galip çıkan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibinin ilgilendiği Lazar Samardzic için de devreye girdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Samardzic çalımı! Okan Buruk onay verdi

OKAN BURUK ONAY VERDİ!
Orta sahada Torreira'ya ofansif gücü yüksek ve genç bir partner arayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'tan Samardzic'e onay çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Samardzic çalımı! Okan Buruk onay verdi

8 DIŞINDA 10 NUMARADA DA FORMA GİYİYOR
Udinese'de oynayan 22 yaşındaki Sırp orta sahaya 20 milyon Euro'nun üzerinde değer biçiliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Samardzic çalımı! Okan Buruk onay verdi

Bonservisi yüksek ancak maaşı düşük olan oyuncunun kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Samardzic çalımı! Okan Buruk onay verdi

Serie A'da 93 maça çıkan 2002 doğumlu genç yetenek, 13 gol-8 asiste imzasını koydu.

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