TRANSFER HABERLERİ | Geleceği merak ediliyordu! Galatasaray'da o yıldız yolcu
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da gelecek sezon öncesi kadro planlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Cimbom'da son olarak geleceği büyük merak konusu olan o futbolcuyla yolların ayrılmasına karar verildi. İşte haberin detayları...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 09:48 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 09:52
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Galatasaray'da diğer yandan takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor.
Cimbom'da geleceği büyük merak konusu haline gelen o futbolcuyla ilgili ise flaş gelişme yaşandı.
Geçen sezonu RAMS Başakşehir'de kiralık geçiren Leo Dubois, kontratı bitince takıma dönüş yapmıştı.
29 yaşındaki Fransız oyuncu, ilk etapta kampta yer alacak. Fakat yabancı sayısının 12 olarak belirlenmesi nedeniyle Dubois'le yolların ayrılması bekleniyor.
Fransız sağ bek, kariyerini İstanbul ekiplerinde sürdürmeye sıcak bakıyor.
29 yaşındaki futbolcu 2022'nin yaz transfer döneminde Lyon'dan, Galatasaray'a transfer olmuştu.
Cimbom ile yaşadığı şampiyonluğun ardından geride kalan sezon RAMS Başakşehir'de sezonu kiralık olarak tamamladı.
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