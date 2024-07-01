Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Geleceği merak ediliyordu! Galatasaray'da o yıldız yolcu

TRANSFER HABERLERİ | Geleceği merak ediliyordu! Galatasaray'da o yıldız yolcu

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da gelecek sezon öncesi kadro planlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Cimbom'da son olarak geleceği büyük merak konusu olan o futbolcuyla yolların ayrılmasına karar verildi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 09:48 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 09:52
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TRANSFER HABERLERİ | Geleceği merak ediliyordu! Galatasaray'da o yıldız yolcu

Galatasaray geride kalan sezon büyük bir başarıya imza atarak sezonu şampiyonlukla noktaladı.

TRANSFER HABERLERİ | Geleceği merak ediliyordu! Galatasaray'da o yıldız yolcu

Cimbom alınan bu zaferin ardından yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Geleceği merak ediliyordu! Galatasaray'da o yıldız yolcu

Sarı-kırmızılılarda bu anlamda yapılacak transfer hamleleri büyük bir merakla takip ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Geleceği merak ediliyordu! Galatasaray'da o yıldız yolcu

Galatasaray'da diğer yandan takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Geleceği merak ediliyordu! Galatasaray'da o yıldız yolcu

Cimbom'da geleceği büyük merak konusu haline gelen o futbolcuyla ilgili ise flaş gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Geleceği merak ediliyordu! Galatasaray'da o yıldız yolcu

Geçen sezonu RAMS Başakşehir'de kiralık geçiren Leo Dubois, kontratı bitince takıma dönüş yapmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Geleceği merak ediliyordu! Galatasaray'da o yıldız yolcu

29 yaşındaki Fransız oyuncu, ilk etapta kampta yer alacak. Fakat yabancı sayısının 12 olarak belirlenmesi nedeniyle Dubois'le yolların ayrılması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Geleceği merak ediliyordu! Galatasaray'da o yıldız yolcu

Fransız sağ bek, kariyerini İstanbul ekiplerinde sürdürmeye sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Geleceği merak ediliyordu! Galatasaray'da o yıldız yolcu

29 yaşındaki futbolcu 2022'nin yaz transfer döneminde Lyon'dan, Galatasaray'a transfer olmuştu.

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