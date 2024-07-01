Çılgın teklif

Geçen sezon Suudi Arabistan'dan gelen rekor teklifleri geri çevirerek Galatasaray'a imza atan Mauro İcardi için çılgın bir iddia ortaya atıldı. Tuttomercato'nun haberine göre, Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah, Arjantinli yıldıza 20+5 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif etti. Daha önce 2026'ya kadar sözleşmesi bulunduğu Galatasaray'da kalacağını açıklayan İcardi'nin teklifi değerlendirmeye aldığı vurgulandı. Haberde, geçen yıl 2. Lig'de şampiyon olarak 1. Lig'e çıkan Al Qadsiah'nın transferler için dev bütçe ayırdığı belirtildi. Suudi Arabistan ekibi, geçtiğimiz günlerde Real Madrid'den ayrılan Nacho Fernandez'e imza attırarak dikkatleri üzerine çekmişti.