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Çılgın teklif

Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah, Mauro İcardi’ye yıllık 25 milyon euro önerdi. Arjantinli yıldızın bu astronomik teklifi değerlendirmeye aldığı belirtildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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Çılgın teklif

Geçen sezon Suudi Arabistan'dan gelen rekor teklifleri geri çevirerek Galatasaray'a imza atan Mauro İcardi için çılgın bir iddia ortaya atıldı. Tuttomercato'nun haberine göre, Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah, Arjantinli yıldıza 20+5 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif etti. Daha önce 2026'ya kadar sözleşmesi bulunduğu Galatasaray'da kalacağını açıklayan İcardi'nin teklifi değerlendirmeye aldığı vurgulandı. Haberde, geçen yıl 2. Lig'de şampiyon olarak 1. Lig'e çıkan Al Qadsiah'nın transferler için dev bütçe ayırdığı belirtildi. Suudi Arabistan ekibi, geçtiğimiz günlerde Real Madrid'den ayrılan Nacho Fernandez'e imza attırarak dikkatleri üzerine çekmişti.

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