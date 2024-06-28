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Galatasaray Hakim Ziyech ile sözleşme imzaladı!

Son dakika haberi: Galatasaray, Faslı yıldız oyuncusu Hakim Ziyech ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 21:15 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 21:22
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Galatasaray Hakim Ziyech ile sözleşme imzaladı!

Galatasaray, Hakim Ziyech'in bedelsiz satın alma opsiyonunun devreye girdiğini ve 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, geride kalan sezonda kiralık olarak forma giyen Hakim Ziyech ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Faslı futbolcu, sarı-kırmızılı ekipte yıllık 2 milyon 850 bin Euro garanti ücret kazanacak.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech'in geçici transfer sözleşmesinde yer alan bedelsiz satın alma opsiyonu şartları oluştuğundan kesin transferi bedelsiz olarak gerçekleşmiştir.

Futbolcuya 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 euro sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 euro sezonluk ücret ödenecektir."

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