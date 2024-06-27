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Galatasaray Avusturya kampında 5 maç yapacak

Yeni sezon hazırlık kampını iki etap şeklinde Avusturya’da gerçekleştirecek Galatasaray, burada 5 hazırlık maçı oynayacak. Sarı-kırmızılıların, Avusturya kampında yapacağı hazırlık maçlarının programı daha sonra duyurulacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 14:32
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Galatasaray Avusturya kampında 5 maç yapacak

Galatasaray, 2024-2025 sezonu öncesi hazırlık kampını iki etap şeklinde Avusturya'da gerçekleştirecek. Kampın ilk etabı 9-18 Temmuz tarihleri arasında Geinberg bölgesinde yapılacak. Sarı-kırmızılılar, bu tarih aralığında 3 hazırlık maçı oynayacak. İkinci etap ise 22-27 Temmuz tarihleri arasında Irdning bölgesinde gerçekleştirilecek. Bu aralıkta ise Galatasaray, 2 hazırlık karşılaşmasında sahada olacak.

Sarı-kırmızılı ekibin Avusturya kampında yapacağı hazırlık maçlarının programı ve diğer detaylar daha sonra açıklanacak.

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