TRANSFER HABERLERİ | Nuri Şahin'den Beşiktaş ve Galatasaray'a dev müjde!
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un başına geçen Nuri Şahin'den, Süper Lig devleri Beşiktaş ve Galatasaray'a büyük müjde geldi. İşte haberin detayları...
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Galatasaray da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı ekip öncelik olarak belirlediği mevkilere transfe yapacak.
Beşiktaş ve Galatasaray, gelecek sezonda iddialı olmak istiyor.
Bu 2 devin ilgilendiği futbolcular için müjdeli haber Nuri Şahin'den geldi. İşte detaylar...
Teknik direktörlüğe Şahin'i getiren Borussia Dortmund'da takımın birçok oyuncusu gözden çıkarıldı.
Akşam'ın Bild'den derlediği habere göre; Borussia Dortmund takımın forvet oyuncularından Youssoufa Moukoko ve Sebastien Haller'e ayrılmaları için izin verdi.
Moukoko'nun ismi bir süredir Galatasaray ile anılıyordu.
Haller'i ise Beşiktaş istiyordu.
Bu haberden sonra iki Süper Lig devinin transfer için harekete geçmesi düşünülüyor.
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