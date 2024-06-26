Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Nuri Şahin'den Beşiktaş ve Galatasaray'a dev müjde!

TRANSFER HABERLERİ | Nuri Şahin'den Beşiktaş ve Galatasaray'a dev müjde!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un başına geçen Nuri Şahin'den, Süper Lig devleri Beşiktaş ve Galatasaray'a büyük müjde geldi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 13:51
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Nuri Şahin'den Beşiktaş ve Galatasaray'a dev müjde!

Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Nuri Şahin'den Beşiktaş ve Galatasaray'a dev müjde!

Siyah-beyazlı ekip ilk olarak stopere Gabriel Paulista'yı transfer etmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Nuri Şahin'den Beşiktaş ve Galatasaray'a dev müjde!

Sonrasında ise Kara Kartal, Rafa Silva'yı kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERLERİ | Nuri Şahin'den Beşiktaş ve Galatasaray'a dev müjde!

Galatasaray da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Nuri Şahin'den Beşiktaş ve Galatasaray'a dev müjde!

Sarı-kırmızılı ekip öncelik olarak belirlediği mevkilere transfe yapacak.

TRANSFER HABERLERİ | Nuri Şahin'den Beşiktaş ve Galatasaray'a dev müjde!

Beşiktaş ve Galatasaray, gelecek sezonda iddialı olmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Nuri Şahin'den Beşiktaş ve Galatasaray'a dev müjde!

Bu 2 devin ilgilendiği futbolcular için müjdeli haber Nuri Şahin'den geldi. İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ | Nuri Şahin'den Beşiktaş ve Galatasaray'a dev müjde!

Teknik direktörlüğe Şahin'i getiren Borussia Dortmund'da takımın birçok oyuncusu gözden çıkarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Nuri Şahin'den Beşiktaş ve Galatasaray'a dev müjde!

Akşam'ın Bild'den derlediği habere göre; Borussia Dortmund takımın forvet oyuncularından Youssoufa Moukoko ve Sebastien Haller'e ayrılmaları için izin verdi.

} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan ayrılacak mı? Nelsson kararını verdi!
G.Saray'a Tete piyangosu!
İzmir lise taban puanları 2024 MEB LGS
Ankara lise taban puanları 2024 MEB LGS
Asgari ücret ara zam son dakika! Bakan Işıkhan son noktayı koydu
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor 14:07
Nuri'den Beşiktaş ve G.Saray'a dev müjde! Nuri'den Beşiktaş ve G.Saray'a dev müjde! 13:51
Hangi pozisyonda görev alacak? Mercan açıkladı! Hangi pozisyonda görev alacak? Mercan açıkladı! 13:09
Mike Daum'un yeni adresi belli oldu! Mike Daum'un yeni adresi belli oldu! 12:56
Fırtına yeni sezona hazırlanıyor Fırtına yeni sezona hazırlanıyor 12:53
Çekya - Türkiye maçı yayın bilgileri! Çekya - Türkiye maçı yayın bilgileri! 12:38
Daha Eski
G.Saray'dan ayrılacak mı? Nelsson kararını verdi! G.Saray'dan ayrılacak mı? Nelsson kararını verdi! 12:21
Mourinho eski öğrencisi ile F.Bahçe'de buluşacak! Mourinho eski öğrencisi ile F.Bahçe'de buluşacak! 11:36
Ekvador - Jamaika maçı ne zaman? Ekvador - Jamaika maçı ne zaman? 10:53
Türkiye - Filipinler basketbol maçı yayın bilgileri Türkiye - Filipinler basketbol maçı yayın bilgileri 10:23
Yeni F.Bahçe nasıl olacak? Jose Mourinho'nun Emre Mor kararı... Yeni F.Bahçe nasıl olacak? Jose Mourinho'nun Emre Mor kararı... 10:20
G.Saray'a Tete piyangosu! G.Saray'a Tete piyangosu! 09:56