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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a genç sol bek! İşte listedeki iki isim

Son dakika spor haberi: Yaz transfer sezonu için kollarını sıvayan Galatasaray yönetimi, peş peşe hamleler yapmaya devam ediyor. Forvet rotasyonunu Michy Batshuayi ile güçlendirmeye hazırlanan sarı-kırmızılılar, bir transfer de sol beke yapacak. Derrick Köhn'e alternatif arayışında olan Aslan, teknik direktör Okan Buruk'un onay verdiği iki isim için harekete geçti. İşte o futbolcular ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2024 Pazar 12:14
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a genç sol bek! İşte listedeki iki isim

Gelecek sezon rotasyonu genişletecek Okan Buruk, her bölgede alternatifli bir kadro kurmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a genç sol bek! İşte listedeki iki isim

Tecrübeli teknik adam, bu doğrultuda savunmanın soluna da takviye istedi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a genç sol bek! İşte listedeki iki isim

Kazımcan Karataş'ı yeniden kiralamayı düşünen Buruk, Köhn'e alternatif olabilecek bir ismin transferini düşünüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a genç sol bek! İşte listedeki iki isim

Genç bir yıldız adayını kadrosunda görmek isteyen teknik direktör Okan Buruk, listesini oluşturdu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a genç sol bek! İşte listedeki iki isim

BERKAY YILMAZ VE YUSUF ÖZDEMİR HEDEFTE!
Başarılı çalıştırıcı, Berkay Yılmaz (19) ve Yusuf Özdemir (23) isimlerini yönetime verdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a genç sol bek! İşte listedeki iki isim

Transfer komitesi Freiburg forması giyen Berkay ve Alanyaspor'un başarılı ismi Yusuf'la görüşmelere başladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a genç sol bek! İşte listedeki iki isim

Sarı- kırmızılılar, Köhn'ün alternatifi olarak iki oyuncudan birini kadroya katmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a genç sol bek! İşte listedeki iki isim

Berkay Yılmaz geçtiğimiz sezon 18 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 1 gol ve 5 asistlik katkı verdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a genç sol bek! İşte listedeki iki isim

Genç oyuncunun kulübündeki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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