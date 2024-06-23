TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a genç sol bek! İşte listedeki iki isim
Son dakika spor haberi: Yaz transfer sezonu için kollarını sıvayan Galatasaray yönetimi, peş peşe hamleler yapmaya devam ediyor. Forvet rotasyonunu Michy Batshuayi ile güçlendirmeye hazırlanan sarı-kırmızılılar, bir transfer de sol beke yapacak. Derrick Köhn'e alternatif arayışında olan Aslan, teknik direktör Okan Buruk'un onay verdiği iki isim için harekete geçti. İşte o futbolcular ve yaşanan gelişmelerin detayları...
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Tecrübeli teknik adam, bu doğrultuda savunmanın soluna da takviye istedi.
Kazımcan Karataş'ı yeniden kiralamayı düşünen Buruk, Köhn'e alternatif olabilecek bir ismin transferini düşünüyor.
Genç bir yıldız adayını kadrosunda görmek isteyen teknik direktör Okan Buruk, listesini oluşturdu.
BERKAY YILMAZ VE YUSUF ÖZDEMİR HEDEFTE!
Başarılı çalıştırıcı, Berkay Yılmaz (19) ve Yusuf Özdemir (23) isimlerini yönetime verdi.
Transfer komitesi Freiburg forması giyen Berkay ve Alanyaspor'un başarılı ismi Yusuf'la görüşmelere başladı.
Sarı- kırmızılılar, Köhn'ün alternatifi olarak iki oyuncudan birini kadroya katmayı hedefliyor.
Berkay Yılmaz geçtiğimiz sezon 18 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 1 gol ve 5 asistlik katkı verdi.
Genç oyuncunun kulübündeki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Alanyaspor'da forma giyen Yusuf Özdemir ise 35 resmi maçta görev aldı. 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
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