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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 2. çalım! Yıldız oyuncu Aslan oluyor

Süper Lig'de kıyasıya şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez transferde karşı karşıya geldi. Michy Batshuayi ile anlaşma sağlayan sarı kırmızılılar ezeli rakibine bir çalım daha atmak üzere... Cimbom'un sarı lacivertlilerde kiralık olarak forma giyen başarılı ismi kadrosuna katmak istediği iddia edildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 12:49
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 2. çalım! Yıldız oyuncu Aslan oluyor

Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Belçikalı golcü Michy Batshuayi ile anlaşarak ezeli rakibine yeni sezon öncesi ilk golü attı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 2. çalım! Yıldız oyuncu Aslan oluyor

Fenerbahçe'nin teklifinin üzerine çıkan Galatasaray, Batshuayi transferiyle forvet hattını güçlendirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 2. çalım! Yıldız oyuncu Aslan oluyor

Cimbom, Batshuayi'den sonra ezeli rakibinin elinden bir yıldızı daha kapmak için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 2. çalım! Yıldız oyuncu Aslan oluyor

Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık geçiren Çağlar Söyüncü transferi için çalışmalara başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 2. çalım! Yıldız oyuncu Aslan oluyor

Takvim'in haberine göre Galatasaray kurmaylarının, 28 yaşındaki stoper için La Liga ekibi Atletico Madrid ile temas kurdukları ve transfer şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 2. çalım! Yıldız oyuncu Aslan oluyor

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR

Fenerbahçe'nin de görüşmelerini sürdürdüğü Çağlar'ın son kararı bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 2. çalım! Yıldız oyuncu Aslan oluyor

Kanarya'da geride kalan sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Çağlar Söyüncü, sarı- lacivertli forma altında 16 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 2. çalım! Yıldız oyuncu Aslan oluyor

Tecrübeli oyuncunun Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 2. çalım! Yıldız oyuncu Aslan oluyor

Çağlar Söyüncü'nün güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.

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