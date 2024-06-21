TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 2. çalım! Yıldız oyuncu Aslan oluyor
Süper Lig'de kıyasıya şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez transferde karşı karşıya geldi. Michy Batshuayi ile anlaşma sağlayan sarı kırmızılılar ezeli rakibine bir çalım daha atmak üzere... Cimbom'un sarı lacivertlilerde kiralık olarak forma giyen başarılı ismi kadrosuna katmak istediği iddia edildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık geçiren Çağlar Söyüncü transferi için çalışmalara başladı.
Takvim'in haberine göre Galatasaray kurmaylarının, 28 yaşındaki stoper için La Liga ekibi Atletico Madrid ile temas kurdukları ve transfer şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi.
SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR
Fenerbahçe'nin de görüşmelerini sürdürdüğü Çağlar'ın son kararı bekleniyor.
Kanarya'da geride kalan sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Çağlar Söyüncü, sarı- lacivertli forma altında 16 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.
Tecrübeli oyuncunun Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
Çağlar Söyüncü'nün güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.
Milli oyuncu için şimdiye kadar 31 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yapıldı.
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