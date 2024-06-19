TRANSFER HABERİ - Bodrum FK'dan Galatasaraylı yıldıza kanca!
Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Bodrum FK transfer çalışmalarını sürdürüyor. Önemli takviyelerle ligde kalıcı olmak isteyen Ege temsilcisi Galatasaray'ın yıldız ismine kancayı taktı. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ
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Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan Halil, burada gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükseldi.
Geçen sezonun devre arasında Hatayspor'a kiralanan oyuncu, 11 maça çıktı.
Yıldız oyuncunun Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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