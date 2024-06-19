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TRANSFER HABERİ - Bodrum FK'dan Galatasaraylı yıldıza kanca!

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Bodrum FK transfer çalışmalarını sürdürüyor. Önemli takviyelerle ligde kalıcı olmak isteyen Ege temsilcisi Galatasaray'ın yıldız ismine kancayı taktı. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 11:44
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TRANSFER HABERİ - Bodrum FK'dan Galatasaraylı yıldıza kanca!

Tarihinde ilk kez bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü, Pendikspor'dan ayrılan Halil Akbunar'ın yanı sıra son olarak Hatayspor forması giyen Halil Dervişoğlu'na da kanca attı.

TRANSFER HABERİ - Bodrum FK'dan Galatasaraylı yıldıza kanca!

Ligde öncelikle kalıcı olma hedefiyle yola çıkan yeşil-beyazlıların iki oyuncuyu transfer edebilmek için yoğun çaba sarf ettiği bildirilirken, iki oyuncunun da Bodrum FK'ya gelmeye sıcak baktığı bildirildi.

TRANSFER HABERİ - Bodrum FK'dan Galatasaraylı yıldıza kanca!

Futbolculuk kariyerine Hollanda'da Jong Sparta takımında başlayan 24 yaşındaki Halil Dervişoğlu, Sparta Rotterdam, Brentford ve Twente'de oynadıktan sonra ülkemizde Galatasaray'a geldi.

TRANSFER HABERİ - Bodrum FK'dan Galatasaraylı yıldıza kanca!

Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan Halil, burada gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükseldi.

TRANSFER HABERİ - Bodrum FK'dan Galatasaraylı yıldıza kanca!

Geçen sezonun devre arasında Hatayspor'a kiralanan oyuncu, 11 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Bodrum FK'dan Galatasaraylı yıldıza kanca!

Yıldız oyuncunun Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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