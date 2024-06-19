GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'na teklif yağıyor! 4 farklı ülke...
Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer için düğmeye basıldı. Avrupa kupalarında iddialı bir ekip kurmak isteyen Okan Buruk yönetime liste sunarken diğer yandan da takımdan ayrılacak isimler merak konusu... İstatistikleriyle ön plana çıkan Kerem Aktürkoğlu'nun peşindeki takımlar her geçen gün artmaya devam ediyor. 4 farklı ülkeden teklif olan yıldız oyuncu transfer kararını verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Yıldız isimlerle görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılılarda diğer yandan gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi.
İstatistikleriyle şampiyonluğun mimalarından olan Kerem Aktürkoğlu kariyerine yurt dışında devam etme kararı aldı.
Galatasaray'ın ve milli takımın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na teklif yağıyor.
4 farklı ülkeden transfer teklifi alan tecrübeli oyuncunun, ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.
Kariyeri açısında Avrupa'yı düşünen Kerem'in Suudi Arabistan'dan gelen ciddi teklifle de kafasının karıştığı öğrenildi.
Suudi ekibinin Kerem'e yıllık 10 milyon euro önerdiği de vurgulandı.
Galatasaray, Kerem'den 15 milyon euro bonservis bekliyor.
EURO 2024'te Gürcistan'a karşı oyuna sonradan giren Kerem uzatma dakikalarında farkı 2'ye çıkartan golü kaydetti.
Bonservisini EURO 2024'te katlamasını beklediği sarı kırmızılılar, yıldız oyuncunun satışını turnuva sonrası gerçekleştirmeyi planlıyor.
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