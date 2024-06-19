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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'na teklif yağıyor! 4 farklı ülke...

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer için düğmeye basıldı. Avrupa kupalarında iddialı bir ekip kurmak isteyen Okan Buruk yönetime liste sunarken diğer yandan da takımdan ayrılacak isimler merak konusu... İstatistikleriyle ön plana çıkan Kerem Aktürkoğlu'nun peşindeki takımlar her geçen gün artmaya devam ediyor. 4 farklı ülkeden teklif olan yıldız oyuncu transfer kararını verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 10:03
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'na teklif yağıyor! 4 farklı ülke...

Sezonu şampiyon olarak noktalayan Galatasaray'da transfer için düğmeye basıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'na teklif yağıyor! 4 farklı ülke...

Okan Buruk ile sözleşme uzatan sarı kırmızılılar tecrübeli hocanın listesine göre hareket ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'na teklif yağıyor! 4 farklı ülke...

Yeni formata geçilen Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Cimbom, kadro kalitesini arttırmayı hedefliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'na teklif yağıyor! 4 farklı ülke...

Yıldız isimlerle görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılılarda diğer yandan gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'na teklif yağıyor! 4 farklı ülke...

İstatistikleriyle şampiyonluğun mimalarından olan Kerem Aktürkoğlu kariyerine yurt dışında devam etme kararı aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'na teklif yağıyor! 4 farklı ülke...

Galatasaray'ın ve milli takımın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na teklif yağıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'na teklif yağıyor! 4 farklı ülke...

4 farklı ülkeden transfer teklifi alan tecrübeli oyuncunun, ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'na teklif yağıyor! 4 farklı ülke...

Kariyeri açısında Avrupa'yı düşünen Kerem'in Suudi Arabistan'dan gelen ciddi teklifle de kafasının karıştığı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'na teklif yağıyor! 4 farklı ülke...

Suudi ekibinin Kerem'e yıllık 10 milyon euro önerdiği de vurgulandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'na teklif yağıyor! 4 farklı ülke...

Galatasaray, Kerem'den 15 milyon euro bonservis bekliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'na teklif yağıyor! 4 farklı ülke...

EURO 2024'te Gürcistan'a karşı oyuna sonradan giren Kerem uzatma dakikalarında farkı 2'ye çıkartan golü kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'na teklif yağıyor! 4 farklı ülke...

Bonservisini EURO 2024'te katlamasını beklediği sarı kırmızılılar, yıldız oyuncunun satışını turnuva sonrası gerçekleştirmeyi planlıyor.

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