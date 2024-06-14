TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da orta saha operasyonu! Anlaşma sağlandı
Son dakika spor haberi: Yaz transfer dönemi çalışmalarını tam gaz sürdüren Galatasaray, orta saha bölgesi için yoğun bir arayış içinde. Lucas Torreira'nın yanına önemli bir yıldızı renklerine bağlamaya hazırlanan Cimbom, listedeki isimlerle temaslarını sıklaştırdı. Transferi kampa yetiştirmek isteyen yönetim, yıldız oyuncuyla yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, listesindeki isimlerle görüşmelerde bulunuyor.
HATİPOĞLU: EKİP OLARAK ÇALIŞIYORUZ
Hatipoğlu, "Galatasaray'da devamlılık esastır. Ne futbol yapısında ne de transfer listesinde değişiklik var. Okan Hocamızın tercih ettiği ve Galatasaray için en faydalı olacak isimler üzerinde çalışıyoruz.
Yönetim, teknik heyet, scout ekibi koordineli şekilde çalışmaları sürdürüyoruz" dedi.
AMRABAT YENİDEN LİSTEDE
Geçen sezon son ana kadar kovalanan Sofyan Amrabat, bu yıl da listede… Fakat Faslı oyuncunun önündeki yıldızlar, Amrabat'ı geri plana atıyor.
Sarı-kırmızılılar, istediği zaman bu transferi bitirebilecek pozisyona sahip.
ANLAŞMA SAĞLANDI!
Okan Buruk'un bu sezonki öncelikli hedefi olmayan 27 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlandı.
Fiorentina ile de önemli mesafe kat edildi. Sarı-kırmızılılar, listenin ilk sıralarında yer alan Fofana, Thuram ve Lemina'da mutlu sona ulaşamazsa Amrabat'a imza attıracak.
Süreci uzatmak istemeyen sarı-kırmızılı yönetim, kampa yeni orta sahasıyla gitmeyi planlıyor.
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