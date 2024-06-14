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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da orta saha operasyonu! Anlaşma sağlandı

Son dakika spor haberi: Yaz transfer dönemi çalışmalarını tam gaz sürdüren Galatasaray, orta saha bölgesi için yoğun bir arayış içinde. Lucas Torreira'nın yanına önemli bir yıldızı renklerine bağlamaya hazırlanan Cimbom, listedeki isimlerle temaslarını sıklaştırdı. Transferi kampa yetiştirmek isteyen yönetim, yıldız oyuncuyla yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 08:58
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da orta saha operasyonu! Anlaşma sağlandı

Orta saha mevkisine nokta atışı bir takviye yapmak isteyen Galatasaray'da operasyon son sürat devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da orta saha operasyonu! Anlaşma sağlandı

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, listesindeki isimlerle görüşmelerde bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da orta saha operasyonu! Anlaşma sağlandı

HATİPOĞLU: EKİP OLARAK ÇALIŞIYORUZ
Erden Timur'un yerine Sportif AŞ'ye gelen İbrahim Hatipoğlu, transfer planlamasında değişiklik olmadığını söyledi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da orta saha operasyonu! Anlaşma sağlandı

Hatipoğlu, "Galatasaray'da devamlılık esastır. Ne futbol yapısında ne de transfer listesinde değişiklik var. Okan Hocamızın tercih ettiği ve Galatasaray için en faydalı olacak isimler üzerinde çalışıyoruz.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da orta saha operasyonu! Anlaşma sağlandı

Yönetim, teknik heyet, scout ekibi koordineli şekilde çalışmaları sürdürüyoruz" dedi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da orta saha operasyonu! Anlaşma sağlandı

AMRABAT YENİDEN LİSTEDE
Geçen sezon son ana kadar kovalanan Sofyan Amrabat, bu yıl da listede… Fakat Faslı oyuncunun önündeki yıldızlar, Amrabat'ı geri plana atıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da orta saha operasyonu! Anlaşma sağlandı

Sarı-kırmızılılar, istediği zaman bu transferi bitirebilecek pozisyona sahip.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da orta saha operasyonu! Anlaşma sağlandı

ANLAŞMA SAĞLANDI!
Okan Buruk'un bu sezonki öncelikli hedefi olmayan 27 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da orta saha operasyonu! Anlaşma sağlandı

Fiorentina ile de önemli mesafe kat edildi. Sarı-kırmızılılar, listenin ilk sıralarında yer alan Fofana, Thuram ve Lemina'da mutlu sona ulaşamazsa Amrabat'a imza attıracak.

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