SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ... Fransız yıldız için F.Bahçe ve G.Saray karşı karşıya!
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ...Trendyol Süper Lig'de rekabeti son haftaya kadar devam ettiren iki ezeli rakip, bu defa yıldız isim için rekabet halinde. Güçlü kadrolarının eksiklerini tamamlamak isteyen iki dev takım, Fransız yıldız için karşı karşıya geldi. İşte o isim.
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İŞTE O İSİM
İki kulübü karşı karşıya getiren yıldız Khepren Thuram. 35 milyon Euro piyasa değeri olan Thuram'ın transferinin, sözleşmesinin son yılına girmesi sebebiyle 15 milyon Euro bandında bir bedelle sonuçlanabileceği iddia ediliyor.
Avrupa'dan çok ciddi talipleri bulunan Fransız milli oyuncu için, Barcelona, Roma, Manchester United gibi pek çok dünya devinin sırada olduğu biliniyor.
Elini çabuk tutmak isteyen 2 devimiz kulübünü ikna edip, oyuncu ile ikna edebilmenin hesaplarını yapıyor.
KHEPHREN THURAM KİMDİR?
Henüz 15 yaşındayken Monaco altyapısına transfer olan Thuram, altyapı eğitimini tamamladıktan 2 yıl sonra bonservissiz bir şekilde Nice takımına transfer oldu. Burada gösterdiği üstün performans ile Fransa Milli Takımı'na kadar yükselen Khephren Thuram, mevkisinde dünyanın sayılı isimlerinden biri olarak anılıyor.
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