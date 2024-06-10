Haberler Galatasaray SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ... Fransız yıldız için F.Bahçe ve G.Saray karşı karşıya!

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ... Fransız yıldız için F.Bahçe ve G.Saray karşı karşıya!

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ...Trendyol Süper Lig'de rekabeti son haftaya kadar devam ettiren iki ezeli rakip, bu defa yıldız isim için rekabet halinde. Güçlü kadrolarının eksiklerini tamamlamak isteyen iki dev takım, Fransız yıldız için karşı karşıya geldi. İşte o isim.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 16:55
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SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ... Fransız yıldız için F.Bahçe ve G.Saray karşı karşıya!

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, geçen sezon en çok sıkıntı çektiği iki bölgeden biri olan orta sahanın göbeği için dünyanın sayılı oyuncularından birini istiyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ... Fransız yıldız için F.Bahçe ve G.Saray karşı karşıya!

Ezeli rakibi Fenerbahçe'de devre arası kadrosuna kattığı ancak memnun kalmadığı Krunic yerine orta saha takviyesi düşünüyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ... Fransız yıldız için F.Bahçe ve G.Saray karşı karşıya!

Orta saha rotasyonundan birkaç oyuncunun eksileceği düşünülen Fenerbahçe'de bu transfer için ciddi şekilde girişimlere başladı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ... Fransız yıldız için F.Bahçe ve G.Saray karşı karşıya!

İŞTE O İSİM

İki kulübü karşı karşıya getiren yıldız Khepren Thuram. 35 milyon Euro piyasa değeri olan Thuram'ın transferinin, sözleşmesinin son yılına girmesi sebebiyle 15 milyon Euro bandında bir bedelle sonuçlanabileceği iddia ediliyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ... Fransız yıldız için F.Bahçe ve G.Saray karşı karşıya!

Avrupa'dan çok ciddi talipleri bulunan Fransız milli oyuncu için, Barcelona, Roma, Manchester United gibi pek çok dünya devinin sırada olduğu biliniyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ... Fransız yıldız için F.Bahçe ve G.Saray karşı karşıya!

Elini çabuk tutmak isteyen 2 devimiz kulübünü ikna edip, oyuncu ile ikna edebilmenin hesaplarını yapıyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ... Fransız yıldız için F.Bahçe ve G.Saray karşı karşıya!

KHEPHREN THURAM KİMDİR?

Henüz 15 yaşındayken Monaco altyapısına transfer olan Thuram, altyapı eğitimini tamamladıktan 2 yıl sonra bonservissiz bir şekilde Nice takımına transfer oldu. Burada gösterdiği üstün performans ile Fransa Milli Takımı'na kadar yükselen Khephren Thuram, mevkisinde dünyanın sayılı isimlerinden biri olarak anılıyor.

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