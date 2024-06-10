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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması! Rafa Silva ve Amrabat...

Üst üste 2. kez şampiyon olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Rafa Silva ve Amrabat transferleri hakkında konuştu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 14:11 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 14:34
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması! Rafa Silva ve Amrabat...

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, açıklamalarda bulundu. Transfer hakkında çarpıcı ifadeler kullanan tecrübeli çalıştırıcı Rafa Silva ve Amrabat hakkında önemli ifadeler kullandı.

İŞTE BURUK'UN ÖNE ÇIKAN SÖZLERİ

Bir takımın ikinci olduğu için başarısız olduğunu söyleyemem. İki tarafın da hem oyuncularının hem teknik ekiplerinin hem de camialarının haklarını vermek gerekiyor. Galatasaray kazanan takımdır, bu virajları konsantre şekilde dönen takımdır.

"TÜM TAKIMLARA KARŞI YAPTIĞIMIZ..."

Geçen seneki en büyük hedeflerden biri Şampiyonlar Ligi'ydi. Kadro sayımızı yüksek tuttuk, kaliteyi yüksek tuttuk, yarışmacı olduğumuzu göstermek istedik. Şampiyonlar Ligi oynayan takımlar çok zorlanmıştır ligde, ilk 3'e bile giremediler. Hem Şampiyonlar Ligi'nde son maça taşıdık, oynadığımız oyun çok değerliydi. Galatasaray genlerine yakışır bir oyun oynadık. Tüm takımlara karşı oynadığımız dominant oyun, kazanamasanız bile kazandığımızı gösterdik. Ligde de tarihi bir rekor kırdık. Bu rekorun başında olan benim, tabii ki teknik adamlar için kazanınca ön plana çıkarırlar ama kaybedince daha çok ön plana çıkarırlar. Başarıyı paylaşan, başarısızlığı sahiplenen biriyim. En büyük pay oyuncularda. Başkanımız, yönetimimiz bizi destekledi, çok değerliydi. Her şeyden değerlisi taraftarımızdı. Özellikle iç saha performansımız muhteşemdi. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim bizi karşılayan, otele götüren, gece 2-3'e kadar bekleyen taraftarlarımız var.

"REKORLARA DOYAMADIK"

Galatasaray için her şeyi yapabilecek taraftarımız var. Konya maçına gidişimizi unutamayacağım. Korkudan öldüm, insanlar canları pahasına otobüsün önüne geçtiler. Bu başarıda onların payı çok büyük. Birlikte başardık 102 puanı, 17 maçlık galibiyet serisi. Birçok alanda rekor kırdık. Rekorlara doyamadık, topu en çok direkten dönen takım olduk. İyi mi kötü mü bilmiyorum da bir rekor da öyle kırdık.

"F.BAHÇE BU DURUMA İNANAMAZDI"

Geçen sene özelinde inanılmaz bir yarış oldu. Fenerbahçe'ye 99 puan alacaksınız ama ikinci olacaksınız deseler inanmazlardı. Hep daha iyisini yapabilecek bir takım var, Galatasaray. İki takım da başarılı oldu. Bir takım ikinci olduğu için başarısız değil. İki takım da çok başarılı oldu. Hakkını vermek gerek. Burada özellikle Galatasaray'ın ruhunda olan, Galatasaray hep kazanan takımdır. Bu tip son virajları çok konsantre döner.

"TRANSFER ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK"

Hep mayıslar bizimdir dedik, mayıslar bizim oldu. Seneye de mayıslar bizim olacak. Tüm kalbimle inanıyorum. Dediğim gibi, mayısı bitirdik, kutlamaları da bitirdik. Şunu da net anlamak lazım, Galatasaray bir sene önce de şampiyon oldu. Bir sonraki sene şampiyon olduğunuzda kutlamalar yine oluyor ama aynı heyecanda ve uzunlukta olmuyor. Kutlamadan çok, şampiyonluğu seven bir takımız. Şampiyonluk, mutluluk çok önemli ama her şey insani. Geliyor, kazanıyorsunuz, mutlu oluyorsunuz, belli bir şeyden sonra rutine dönüşüyor. Çok uzun sene şampiyon olmayan takım olsa çok daha farklı olur. Şampiyon olmadan da kutlayanları görüyorsunuz. Şampiyonluğu kutlamak ilk gün önemli ama sonra oyuncular tatile gidiyor, milli oyuncular farkına varmadan milli takıma gittiler. Biz transfer çalışmalarına başladık.

"OLIVEIRA'YA TEPKİ VERMEM GEREKİYORDU"

Karakter olarak Gomis de Sergio da sevdiğim insanlar. Sergio karakter olarak tepkileri olabilecek bir oyuncuydu. Vermem gereken tepkiyi vermem gerekiyordu. Bir süre antrenmanlara bizsiz çıktı. Son maçımızda da sahaya çıktı.

"TRANSFER RAKAMLARI UÇTU"

Amrabat ile görüşmedim. Geçen sene görüşmüştüm, son anda Manchester United'a gitti. Önemli bir oyuncu, Avrupa'da fiyatlar uçtu. Kimi sorsanız 20-25-35... Oyuncu fiyatları 2-3 katına çıktı şu anda.

"RAFA SILVA GÜNDEMİMİZDE DEĞİL"

Rafa Silva önemli oyuncu. Astronomik fiyatlar konuşuluyor. Hiçbir şekilde gündemimizde değil. Rafa Silva serbest olduğu için çok fazla talibi var ve astronomik rakamlar isteniyor. Şu anda kesinlikle bizim gündemimizde değil.

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