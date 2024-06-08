Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'ten Erden Timur'a cevap

Dursun Özbek, 'Tutunacak dalım kalmadı' diyerek istifa eden Erden Timur'a yanıt verdi. 'Galatasaray 500 yıllık çınar' diyerek söze giren Özbek, "Düşünün ne kadar büyüktür, ne kadar çok dalı vardır. Tutunacak bir dal ararsan mutlaka vardır. Galatasaraylılığın getirdiği esaslar çerçevesinde beraberlik ve bütünlük hiçbir zaman bozulmaz. Galatasaraylı tartışabilir, eleştirilebilir, ortak akılla hareket etmeyi arar. Her konuda rekor kırmasının, öne çıkmasının sebepleri de bunlardır" dedi.

ÖZBEK NELER DEDİ?

Okan Buruk ilk imzasında olduğu gibi yine rakam konuşmadı, boş sözleşmeye imza attı. Biz kendisini mağdur etmeyiz, yönetim gerekeni yapacak. Okan hocamızla başarılara devam edeceğiz.

Galatasaray'ın başarısı ortada... Son 2 yılda yarattığımız hakimiyetle birlikte, rakiplerimizin birtakım transferler ve planlamalarla neler yaptığını kamuoyuyla birlikte hep beraber izliyoruz.

Rakip fark etmez... Ben Aziz beyle de çalıştım, şimdi de Ali beyle çalıştık. Biraz belki konuşmalarını dinlemek lazım, seçim hazırlıkları yapılıyor. Onları ilgilendiren bir konu. En iyisini seçeceklerdir.