TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Rafa Silva'ya dev teklif! İşte önerilen rakam
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Yeni sezonda 25. şampiyonluğunu hedefleyen sarı-kırmızılılar, Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva'yı gündemine almıştı. Portekiz basını, Cimbom'un 31 yaşındaki futbolcu için yaptığı teklifi duyurdu. İşte o rakam... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 15:22 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 15:23
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Kadro yapısının bir yıl öncesine göre daha oturmuş olduğunu anlatan deneyimli teknik adam, transfer planlamasıyla ilgili şunları kaydetti:
"Elimizde çok iyi oyuncular var. Orta sahada çok iyi oyuncularımız var, onların dışında profil bakacağız.
Hem Türkiye hem de Şampiyonlar Ligi'ne uygun orta saha bakacağız. Bize çok büyük katkı sağlayacak oyuncu lazım. Başkanımız en iyisi için yetki verdi.
Bütçemiz olacak. Alabileceğimiz en iyi oyuncuları alacağız. Çok acil sağ bek alınacak. Orta sahaya transfer yapacağız.
Hücum hattına destek olabilecek oyuncular düşünüyoruz. Çok önemli oyuncular belirledik. Taraftarları çok mutlu edecek transferler yapacağız, hepsi rahat olsun."
Buruk, Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'in kiralanmasıyla ilgili soruya, "Yeni gitti ve sakatlık yaşadı. Bayern Münih'in kısa sürede vazgeçeceğini düşünmüyorum. Herhangi bir görüşme olmadı. Vincent Kompany geldi, planlama yapacaktır. Şu anda öyle bir konu yok." yanıtını verdi.
Deneyimli teknik adam, transfer döneminde birçok futbolcunun isminin geçtiğini, forvet için hazırlıklarının devam ettiğini ancak Michy Batshuayi ile ilgili transfer düşüncelerinin olmadığını söyledi.
Barcelona'da forma giyen İlkay Gündoğan'ın transferiyle ilgili soru üzerine Buruk, Türk kökenli Alman futbolcuyu herkesin kadrosunda görmek isteyeceğini ama yıldız oyuncunun Katalan ekibiyle sözleşmesinin devam ettiğini kaydetti.
Transfer için kolları sıvayan Galatasaray'da gündemdeki isimlerden biri de Rafa Silva...
Sarı-kırmızılılar, geride bıraktığımız ara transfer döneminde de Portekizli futbolcuyla ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da geçtiğimiz aylarda Rafa Silva transferiyle ilgili yaptığı açıklamada "Rafa Silva çok değerli ve başarılı bir oyuncu. Birçok ülkeden birçok takım isteyecektir" ifadelerini kullanmıştı.
Yönetim, 31 yaşındaki futbolcuyu yeniden listeye eklerken, yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Portekiz basını, Galatasaray'ın Rafa Silva'ya yaptığı teklifi açıkladı.
Record'da yer alan haberde; sarı-kırmızılılar, 31 yaşındaki futbolcuya 2 sezon için 7 milyon Euro garanti ücret + 3 milyon Euro imza parası teklif etti.
Deneyimli oyuncunun adı Suudi Arabistan ekipleriyle de anılıyor.
Rafa Silva, bu sezon Benfica formasıyla 52 maça çıktı.
Portekizli 10 numara, 22 gol ve 15 asist kaydederek dikkatleri üzerine çekti.
31 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 14 milyon Euro.
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