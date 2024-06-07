Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Rafa Silva'ya dev teklif! İşte önerilen rakam

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Rafa Silva'ya dev teklif! İşte önerilen rakam

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Yeni sezonda 25. şampiyonluğunu hedefleyen sarı-kırmızılılar, Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva'yı gündemine almıştı. Portekiz basını, Cimbom'un 31 yaşındaki futbolcu için yaptığı teklifi duyurdu. İşte o rakam... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 15:22 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 15:23
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Rafa Silva'ya dev teklif! İşte önerilen rakam

Sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Rafa Silva'ya dev teklif! İşte önerilen rakam

Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sona eren teknik direktör Okan Buruk ile 2 yıllık yeni mukavele imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Rafa Silva'ya dev teklif! İşte önerilen rakam

Tecrübeli çalıştırıcı, RAMS Park'ta kendisi için düzenlenen ve Başkan Dursun Özbek'in de hazır bulunduğu imza töreninde açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Rafa Silva'ya dev teklif! İşte önerilen rakam

Kadro yapısının bir yıl öncesine göre daha oturmuş olduğunu anlatan deneyimli teknik adam, transfer planlamasıyla ilgili şunları kaydetti:

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Rafa Silva'ya dev teklif! İşte önerilen rakam

"Elimizde çok iyi oyuncular var. Orta sahada çok iyi oyuncularımız var, onların dışında profil bakacağız.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Rafa Silva'ya dev teklif! İşte önerilen rakam

Hem Türkiye hem de Şampiyonlar Ligi'ne uygun orta saha bakacağız. Bize çok büyük katkı sağlayacak oyuncu lazım. Başkanımız en iyisi için yetki verdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Rafa Silva'ya dev teklif! İşte önerilen rakam

Bütçemiz olacak. Alabileceğimiz en iyi oyuncuları alacağız. Çok acil sağ bek alınacak. Orta sahaya transfer yapacağız.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Rafa Silva'ya dev teklif! İşte önerilen rakam

Hücum hattına destek olabilecek oyuncular düşünüyoruz. Çok önemli oyuncular belirledik. Taraftarları çok mutlu edecek transferler yapacağız, hepsi rahat olsun."

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Rafa Silva'ya dev teklif! İşte önerilen rakam

Buruk, Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'in kiralanmasıyla ilgili soruya, "Yeni gitti ve sakatlık yaşadı. Bayern Münih'in kısa sürede vazgeçeceğini düşünmüyorum. Herhangi bir görüşme olmadı. Vincent Kompany geldi, planlama yapacaktır. Şu anda öyle bir konu yok." yanıtını verdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Rafa Silva'ya dev teklif! İşte önerilen rakam

Deneyimli teknik adam, transfer döneminde birçok futbolcunun isminin geçtiğini, forvet için hazırlıklarının devam ettiğini ancak Michy Batshuayi ile ilgili transfer düşüncelerinin olmadığını söyledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Rafa Silva'ya dev teklif! İşte önerilen rakam

Barcelona'da forma giyen İlkay Gündoğan'ın transferiyle ilgili soru üzerine Buruk, Türk kökenli Alman futbolcuyu herkesin kadrosunda görmek isteyeceğini ama yıldız oyuncunun Katalan ekibiyle sözleşmesinin devam ettiğini kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Rafa Silva'ya dev teklif! İşte önerilen rakam

Transfer için kolları sıvayan Galatasaray'da gündemdeki isimlerden biri de Rafa Silva...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Rafa Silva'ya dev teklif! İşte önerilen rakam

Sarı-kırmızılılar, geride bıraktığımız ara transfer döneminde de Portekizli futbolcuyla ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Rafa Silva'ya dev teklif! İşte önerilen rakam

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da geçtiğimiz aylarda Rafa Silva transferiyle ilgili yaptığı açıklamada "Rafa Silva çok değerli ve başarılı bir oyuncu. Birçok ülkeden birçok takım isteyecektir" ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Rafa Silva'ya dev teklif! İşte önerilen rakam

Yönetim, 31 yaşındaki futbolcuyu yeniden listeye eklerken, yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Rafa Silva'ya dev teklif! İşte önerilen rakam

Portekiz basını, Galatasaray'ın Rafa Silva'ya yaptığı teklifi açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Rafa Silva'ya dev teklif! İşte önerilen rakam

Record'da yer alan haberde; sarı-kırmızılılar, 31 yaşındaki futbolcuya 2 sezon için 7 milyon Euro garanti ücret + 3 milyon Euro imza parası teklif etti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Rafa Silva'ya dev teklif! İşte önerilen rakam

Deneyimli oyuncunun adı Suudi Arabistan ekipleriyle de anılıyor.

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