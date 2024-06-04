TRANSFER HABERİ - Zaha Galatasaray'a veda ediyor! Yeni takımı...

Galatasaray, adı sık sık ezeli rakibi Fenerbahçe ile de anılan tecrübeli yıldızı takıma kazandırdı.

Aslan, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Zaha'ya 2 milyon 330 bin Euro imza parası ve yıllık 4 milyon 350 bin Euro maaş ödeyeceğini açıklamıştı.