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TRANSFER HABERİ - Zaha Galatasaray'a veda ediyor! Yeni takımı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden kaptığı Wilfried Zaha, gösterdiği performansla beklentilerin altında kalmıştı. Sarı-kırmızılıların yüksek maliyeti nedeniyle satış listesine koyduğu Fildişili yıldızın transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 08:58
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TRANSFER HABERİ - Zaha Galatasaray'a veda ediyor! Yeni takımı...

Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonunu 102 puanla şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle gündem olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Zaha Galatasaray'a veda ediyor! Yeni takımı...

Sarı-kırmızılılar; Mauro Icardi, Hakim Ziyech, Tete, Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele gibi birçok ünlü ismi takıma kazandırmıştı.

TRANSFER HABERİ - Zaha Galatasaray'a veda ediyor! Yeni takımı...

Cimbom'un en çok konuşulan transferlerinden biri de Wilfried Zaha olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Zaha Galatasaray'a veda ediyor! Yeni takımı...

Galatasaray, adı sık sık ezeli rakibi Fenerbahçe ile de anılan tecrübeli yıldızı takıma kazandırdı.

TRANSFER HABERİ - Zaha Galatasaray'a veda ediyor! Yeni takımı...

Sarı-kırmızılı ekip, 31 yaşındaki hücum oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Zaha Galatasaray'a veda ediyor! Yeni takımı...

Aslan, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Zaha'ya 2 milyon 330 bin Euro imza parası ve yıllık 4 milyon 350 bin Euro maaş ödeyeceğini açıklamıştı.

TRANSFER HABERİ - Zaha Galatasaray'a veda ediyor! Yeni takımı...

Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan ancak Galatasaray'ın yolunu tutan Wilfried Zaha'nın sarı-kırmızılı takıma transferi dünya çapında ses getirmişti.

TRANSFER HABERİ - Zaha Galatasaray'a veda ediyor! Yeni takımı...

Ancak Fildişili futbolcunun Galatasaray formasıyla gösterdiği performans hayal kırıklığı yarattı.

TRANSFER HABERİ - Zaha Galatasaray'a veda ediyor! Yeni takımı...

Beklenen performansın uzağında kalan Zaha'nın menajeri sarı-kırmızılı kulübe teklifleri iletiyor.

TRANSFER HABERİ - Zaha Galatasaray'a veda ediyor! Yeni takımı...

WEST HAM İSTİYOR

İngiltere'ye dönüş yapacağı konuşulan Fildişi Sahilli oyuncunun en ciddi alıcısı West Ham United.

TRANSFER HABERİ - Zaha Galatasaray'a veda ediyor! Yeni takımı...

Ada ekibi, menajeri aracılığıyla bu isteği kulübe iletti.

TRANSFER HABERİ - Zaha Galatasaray'a veda ediyor! Yeni takımı...

Sarı-kırmızılılar, yüksek maliyetinden çıkmayı düşündüğü 31 yaşındaki oyuncuda pazarlığa açık olduğunu belirtti.

TRANSFER HABERİ - Zaha Galatasaray'a veda ediyor! Yeni takımı...

Wilfried Zaha bu sezon Galatasaray formasıyla 42 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Zaha Galatasaray'a veda ediyor! Yeni takımı...

Tecrübeli oyuncu, 10 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Zaha Galatasaray'a veda ediyor! Yeni takımı...

Zaha'nın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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