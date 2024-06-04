TRANSFER HABERİ - Zaha Galatasaray'a veda ediyor! Yeni takımı...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden kaptığı Wilfried Zaha, gösterdiği performansla beklentilerin altında kalmıştı. Sarı-kırmızılıların yüksek maliyeti nedeniyle satış listesine koyduğu Fildişili yıldızın transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray, adı sık sık ezeli rakibi Fenerbahçe ile de anılan tecrübeli yıldızı takıma kazandırdı.
Sarı-kırmızılı ekip, 31 yaşındaki hücum oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Aslan, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Zaha'ya 2 milyon 330 bin Euro imza parası ve yıllık 4 milyon 350 bin Euro maaş ödeyeceğini açıklamıştı.
Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan ancak Galatasaray'ın yolunu tutan Wilfried Zaha'nın sarı-kırmızılı takıma transferi dünya çapında ses getirmişti.
Ancak Fildişili futbolcunun Galatasaray formasıyla gösterdiği performans hayal kırıklığı yarattı.
Beklenen performansın uzağında kalan Zaha'nın menajeri sarı-kırmızılı kulübe teklifleri iletiyor.
WEST HAM İSTİYOR
İngiltere'ye dönüş yapacağı konuşulan Fildişi Sahilli oyuncunun en ciddi alıcısı West Ham United.
Ada ekibi, menajeri aracılığıyla bu isteği kulübe iletti.
Sarı-kırmızılılar, yüksek maliyetinden çıkmayı düşündüğü 31 yaşındaki oyuncuda pazarlığa açık olduğunu belirtti.
Wilfried Zaha bu sezon Galatasaray formasıyla 42 maça çıktı.
Tecrübeli oyuncu, 10 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Zaha'nın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
31 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 11 milyon Euro.
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