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Galatasaray ve Fenerbahçeli minikler 24. şampiyonluğu birlikte kutladı

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'ın 24. lig şampiyonluğu, Denizli'nin Honaz ilçesinde sıra dışı bir görüntüyle kutlandı. Galatasaray ve Fenerbahçeli çocukların birlikte gerçekleştirdiği şampiyonluk kutlamasında renkli görüntüler oluştu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 16:55
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Galatasaray ve Fenerbahçeli minikler 24. şampiyonluğu birlikte kutladı

Galatasaray'ın 24. lig şampiyonluğu, Denizli'nin Honaz ilçesinde sıra dışı bir görüntüyle kutlandı. Galatasaray ve Fenerbahçeli çocukların birlikte gerçekleştirdiği şampiyonluk kutlamasında renkli görüntüler oluştu.

Denizli'nin Honaz ilçesinde yaşayan Ahıska Türkü Rüstem Ragib, Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunu evinin önünde düzenlediği coşkulu bir etkinlikle kutladı. Geceye Ahıska Türkü taraftar, çocuklarıyla birlikte katıldı. Kutlamaya sadece Galatasaraylıların değil, Fenerbahçe taraftarlarının da katılımıyla unutulmaz bir kardeşlik tablosu oluşturuldu.

Meşalelerin ışığında coşkuyla kutlama yapan çocuklar, pastalar keserek Galatasaray'ın zaferlerini taçlandırdı. Ayrıca düzenlenen yarışmalarla da katılımcılara keyifli anlar yaşatıldı. Eğlence, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ederken, iki rakibe gönül veren taraftarlar birlik ve dayanışma örneği sahneledi. Futbolun rekabetinin ötesinde birleştirici yönünün ön plana çıktığı kutlamada, çocuklar arasında güzel bir dostluk bağı oluşturuldu.

Kutlamanın sadece futbolseverler için değil tüm toplum için önemli bir ders niteliği taşıdığına işaret eden Rüstem Ragib, "Galatasaray'ımızın şampiyonluğunu kutlamak artık gelenek haline geldi. Evimizin önünde organizasyon yaparak çocuklarımıza unutulmaz anlar yaşatıyoruz. Fenerbahçeli kardeşlerimiz de geliyor. Birlik ve beraberlik içinde kardeşçe eğleniyoruz. Bu eğlenceyi geleneksel hale getirmek istiyoruz" dedi.

Geceye katılan Dünya Ahıska Türkleri Birliği Denizli Temsilcilik Başkanı Vatan Tayir ise "Ahıska Türkleri olarak bugün burada güzel bir etkinliğe imza attık. Kardeşlik çerçevesinde bu etkinliği düzenledik. Bundan sonraki süreçte de bu tür etkinlikler devam edecek" diye konuştu.

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