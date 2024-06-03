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GALATASARAY HABERLERİ - Tarihi gelir kapıda! 5 isim için 100 milyon Euro...

Süper Lig'i zirvede tamamlayan Galatasaray'da yüzler gülüyor. Üst üste 2. şampiyonluğuna ulaşan sarı-kırmızılı ekipte birçok isim performansıyla dikkat çekmeyi başardı. Cimbom, yaz transfer döneminde oyuncu satışından 100 milyon Euro gelir elde etmeyi bekliyor. İşte Galatasaray'ı kasasını dolduracak o isimler... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 19:14
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GALATASARAY HABERLERİ - Tarihi gelir kapıda! 5 isim için 100 milyon Euro...

Trendyol Süper Lig'de 24. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, gelecek sezonun çalışmalarına hız kesmeden başladı. Sarı-kırmızılılar, önemli takviyeler yapmayı hedefliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Tarihi gelir kapıda! 5 isim için 100 milyon Euro...

Ancak Cimbom'da birçok ismin takımdan ayrılması da gündemde. Üst üste kazanılan 2. şampiyonlukta özellikle bazı oyuncuların performansları dikkat çekti.

GALATASARAY HABERLERİ - Tarihi gelir kapıda! 5 isim için 100 milyon Euro...

Avrupa devleri, yaz transfer döneminde bu furbolcular için Galatasaray'ın kapısını çalacak. Önemli transferlere imza atacak olan sarı-kırmızılılarda ise yapılacak satışlar merakla bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Tarihi gelir kapıda! 5 isim için 100 milyon Euro...

Cimbom, yaz transfer döneminde oyuncu satışından 100 milyon Euro gelir elde etmeyi bekliyor. Sarı-kırmızılılar, özellikle 5 isimden ciridi gelir elde etmenin planlarını yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Tarihi gelir kapıda! 5 isim için 100 milyon Euro...

İşte Galatasaray'ı kasasını dolduracak o isimler...

GALATASARAY HABERLERİ - Tarihi gelir kapıda! 5 isim için 100 milyon Euro...

Barış Alper Yılmaz • 35 M €

GALATASARAY HABERLERİ - Tarihi gelir kapıda! 5 isim için 100 milyon Euro...

Kerem Aktürkoğlu • 20 M €

GALATASARAY HABERLERİ - Tarihi gelir kapıda! 5 isim için 100 milyon Euro...

Abdülkerim Bardakcı • 15 M €

GALATASARAY HABERLERİ - Tarihi gelir kapıda! 5 isim için 100 milyon Euro...

Victor Nelsson • 15 M €

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