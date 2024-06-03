GALATASARAY HABERLERİ - Tarihi gelir kapıda! 5 isim için 100 milyon Euro...
Süper Lig'i zirvede tamamlayan Galatasaray'da yüzler gülüyor. Üst üste 2. şampiyonluğuna ulaşan sarı-kırmızılı ekipte birçok isim performansıyla dikkat çekmeyi başardı. Cimbom, yaz transfer döneminde oyuncu satışından 100 milyon Euro gelir elde etmeyi bekliyor. İşte Galatasaray'ı kasasını dolduracak o isimler... | Galatasaray haberleri
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Cimbom, yaz transfer döneminde oyuncu satışından 100 milyon Euro gelir elde etmeyi bekliyor. Sarı-kırmızılılar, özellikle 5 isimden ciridi gelir elde etmenin planlarını yapıyor.
İşte Galatasaray'ı kasasını dolduracak o isimler...
Barış Alper Yılmaz • 35 M €
Kerem Aktürkoğlu • 20 M €
Abdülkerim Bardakcı • 15 M €
Victor Nelsson • 15 M €
Davinson Sanchez • 15 M €
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