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TRANSFER HABERİ: Icardi'nin yedeği belli oldu! Menajerler Galatasaray'a önerdi

Sezonu lider tamamlayarak üst üste 2. şampiyonluğuna uzanan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Gelecek sezon 5. yıldızı takmak isteyen sarı-kırmızılı ekip önemli takviyelere imza atacak. Hücum hattına transfer beklenen yönetimin, Mauro Icardi'nin yedeği olacak ismi buldu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ: Icardi'nin yedeği belli oldu! Menajerler Galatasaray'a önerdi

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'a menajerler aracılığıyla da öneriler gelmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Icardi'nin yedeği belli oldu! Menajerler Galatasaray'a önerdi

Takvim'in haberine göre Sarı-Kırmızılılar'a hücumda çeşitlilik sağlayabilecek yıldız bir ismin tavsiye edildiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Icardi'nin yedeği belli oldu! Menajerler Galatasaray'a önerdi

BANZA'YI ÖNERDİLER

Bilindiği üzere Galatasaray, hem Mauro Icardi'yi yedekleyebilecek hem de forvet arkasında da oynayabilecek bir futbolcunun transferine sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ: Icardi'nin yedeği belli oldu! Menajerler Galatasaray'a önerdi

Menajerlerin, Cimbom'a Portekiz ekibi Braga'da oynayan ve daha önce de Cimbom ile anılan Simon Banza'yı önerdiği belirlendi.

TRANSFER HABERİ: Icardi'nin yedeği belli oldu! Menajerler Galatasaray'a önerdi

Forvet arkası ile santrforda oynayabilen ve Ligue 1'den Marsilya ile de anılan 27 yaşındaki oyuncunun da Sarı-Kırmızılılar'a transfer olmaya sıcak bakabileceği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Icardi'nin yedeği belli oldu! Menajerler Galatasaray'a önerdi

28 GOLE KATKI SAĞLADI

Braga formasıyla geride bıraktığımız sezon tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Demokratik Kongolu, 23 gol, 5 de asist katkısı yaptı.

TRANSFER HABERİ: Icardi'nin yedeği belli oldu! Menajerler Galatasaray'a önerdi

Portekiz'den gelen haberlere göre; 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için Galatasaraylı kurmaylar, yakında resmi temas kurmayı düşünüyor.

TRANSFER HABERİ: Icardi'nin yedeği belli oldu! Menajerler Galatasaray'a önerdi

16 milyon Euro değer biçilen Banza profesyonel kariyerinde daha önce Lens ve Famalicao'da da top koşturdu.

TRANSFER HABERİ: Icardi'nin yedeği belli oldu! Menajerler Galatasaray'a önerdi

MAÇ BİLE KAÇIRMIYOR

Güçlü bir fiziğe sahip olan Simon Banza, 2018- 19 sezonundaki çapraz bağ sakatlığından bu yana ciddi bir sakatlık yaşamadı.

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