TRANSFER HABERİ: Icardi'nin yedeği belli oldu! Menajerler Galatasaray'a önerdi
Sezonu lider tamamlayarak üst üste 2. şampiyonluğuna uzanan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Gelecek sezon 5. yıldızı takmak isteyen sarı-kırmızılı ekip önemli takviyelere imza atacak. Hücum hattına transfer beklenen yönetimin, Mauro Icardi'nin yedeği olacak ismi buldu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
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Menajerlerin, Cimbom'a Portekiz ekibi Braga'da oynayan ve daha önce de Cimbom ile anılan Simon Banza'yı önerdiği belirlendi.
Forvet arkası ile santrforda oynayabilen ve Ligue 1'den Marsilya ile de anılan 27 yaşındaki oyuncunun da Sarı-Kırmızılılar'a transfer olmaya sıcak bakabileceği ifade edildi.
28 GOLE KATKI SAĞLADI
Braga formasıyla geride bıraktığımız sezon tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Demokratik Kongolu, 23 gol, 5 de asist katkısı yaptı.
Portekiz'den gelen haberlere göre; 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için Galatasaraylı kurmaylar, yakında resmi temas kurmayı düşünüyor.
16 milyon Euro değer biçilen Banza profesyonel kariyerinde daha önce Lens ve Famalicao'da da top koşturdu.
MAÇ BİLE KAÇIRMIYOR
Güçlü bir fiziğe sahip olan Simon Banza, 2018- 19 sezonundaki çapraz bağ sakatlığından bu yana ciddi bir sakatlık yaşamadı.
Geçen sezon maç dahi kaçırmadı.
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