TRANSFER HABERİ: Icardi'nin yedeği belli oldu! Menajerler Galatasaray'a önerdi

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'a menajerler aracılığıyla da öneriler gelmeye devam ediyor.

Takvim'in haberine göre Sarı-Kırmızılılar'a hücumda çeşitlilik sağlayabilecek yıldız bir ismin tavsiye edildiği öğrenildi.