Galatasaray'ın 5 yıldızına teklif yağmuru! Dev gelir yolda
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezonu hem Süper Lig hem de Süper Kupa zaferiyle tamamlayan Galatasaray'da kazanılan şampiyonlukların mimarları, Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi. EURO 2024'ten sonra teklifleri değerlendirecek olan sarı-kırmızılılar, astronomik bir gelir elde etmeyi hedefliyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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35 milyon euro kazanç beklenen Barış için şu ana kadar en fazla 18 milyon euro teklif edildi.
Sarı-kırmızılılar, bu öneriyi değerlendirmeye almadı.
Kerem Aktürkoğlu için ise Real Sociedad ve Ajax'ın ilgisi var. Abdülkerim Bardakcı da Zenit'in radarında.
Sarı-kırmızılılar, 3 yıldız için EURO 2024'ü bekliyor. Turnuvadan sonra ciddi bir kazanç hedefleniyor.
NAPOLI PEŞİNDE
Yerlİ yıldızları transferin gözdesi olan Aslan'da, yabancılar da alıcı gözle takip ediliyor.
Özellikle Davinson Sanchez'in ciddi talipleri var. Kolombiyalı savunmacı için Napoli 20 milyon euro'yu gözden çıkarttı.
Şu ana kadar olumlu dönüş yapılmadı. Nelsson'un menajeri ise Danimarkalı oyuncu için teklif getirebileceğini söyledi.
G.Saray, 15-20 milyon euro'luk beklentisi olduğunun altını çizdi. Bu isimlerin ayrılığı halinde transfer için önemli bir bütçe yaratılmış olacak.
100 MİLYON'U BULABİLİR
Barış Alper Yılmaz için Sacha Boey gibi 35 milyon euro'luk bir barem belirleyen Cimbom, Kerem'i 20 milyon euro'ya gönderebilir.
Abdülkerim'i 15 milyon euro'nun altına bırakmak istemeyen G.Saray, Davinson ve Nelsson'dan gelecek parayla 100 milyon euro'ya ulaşabilir.
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