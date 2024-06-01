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Galatasaray'ın 5 yıldızına teklif yağmuru! Dev gelir yolda

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezonu hem Süper Lig hem de Süper Kupa zaferiyle tamamlayan Galatasaray'da kazanılan şampiyonlukların mimarları, Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi. EURO 2024'ten sonra teklifleri değerlendirecek olan sarı-kırmızılılar, astronomik bir gelir elde etmeyi hedefliyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın 5 yıldızına teklif yağmuru! Dev gelir yolda

Bu sezon kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynayan yıldızlar yuvadan uçabilir...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın 5 yıldızına teklif yağmuru! Dev gelir yolda

Galatasaray'da sezonun sona ermesinin ardından birçok oyuncuya teklif yağıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın 5 yıldızına teklif yağmuru! Dev gelir yolda

Bu isimlerin başında Barış Alper Yılmaz geliyor. 23 yaşındaki oyuncu, İtalyan ve Alman ekiplerinin gözdesi oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın 5 yıldızına teklif yağmuru! Dev gelir yolda

35 milyon euro kazanç beklenen Barış için şu ana kadar en fazla 18 milyon euro teklif edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın 5 yıldızına teklif yağmuru! Dev gelir yolda

Sarı-kırmızılılar, bu öneriyi değerlendirmeye almadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın 5 yıldızına teklif yağmuru! Dev gelir yolda

Kerem Aktürkoğlu için ise Real Sociedad ve Ajax'ın ilgisi var. Abdülkerim Bardakcı da Zenit'in radarında.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın 5 yıldızına teklif yağmuru! Dev gelir yolda

Sarı-kırmızılılar, 3 yıldız için EURO 2024'ü bekliyor. Turnuvadan sonra ciddi bir kazanç hedefleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın 5 yıldızına teklif yağmuru! Dev gelir yolda

NAPOLI PEŞİNDE

Yerlİ yıldızları transferin gözdesi olan Aslan'da, yabancılar da alıcı gözle takip ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın 5 yıldızına teklif yağmuru! Dev gelir yolda

Özellikle Davinson Sanchez'in ciddi talipleri var. Kolombiyalı savunmacı için Napoli 20 milyon euro'yu gözden çıkarttı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın 5 yıldızına teklif yağmuru! Dev gelir yolda

Şu ana kadar olumlu dönüş yapılmadı. Nelsson'un menajeri ise Danimarkalı oyuncu için teklif getirebileceğini söyledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın 5 yıldızına teklif yağmuru! Dev gelir yolda

G.Saray, 15-20 milyon euro'luk beklentisi olduğunun altını çizdi. Bu isimlerin ayrılığı halinde transfer için önemli bir bütçe yaratılmış olacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın 5 yıldızına teklif yağmuru! Dev gelir yolda

100 MİLYON'U BULABİLİR

Barış Alper Yılmaz için Sacha Boey gibi 35 milyon euro'luk bir barem belirleyen Cimbom, Kerem'i 20 milyon euro'ya gönderebilir.

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