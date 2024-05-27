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Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman? GS şampiyonluk kutlaması bilet fiyatları ne kadar?

2023 - 2024 sezonunu Galatasaray şampiyon tamamladı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Konyaspor'u 3-1 ile geçti ve 102 puana ulaşarak şampiyon oldu. Galatasaray'ın 2023-2024 sezonu şampiyonluk kutlamaları RAMS Park Stadyumu'nda yapılacak. Galatasaray taraftarları, şampiyonluk kutlamalarının ne zaman yapılacağını merak ediyor ve araştırıyor. Peki, Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman? GS şampiyonluk kutlaması bilet fiyatları ne kadar?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 09:40
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Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman? GS şampiyonluk kutlaması bilet fiyatları ne kadar?

Trendyol Süper Lig'de oldukça heyecanlı bir sezonun sonuna gelindi. Fenerbahçe ile Galatasaray kıyasıya bir rekabeti son maça kadar sürdürdü. Galatasaray 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamladı ve 24. şampiyonluğunu elde etti. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları RAMS Park Stadyumu'nda olacak. Futbolcuların geçit töreni, Galatasaraylı müzisyenlerin konserleri, DJ performansı ve birçok şovun yer alacağı kutlamaların yapılacağı tarih ve saat merak ediliyor. Peki, Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman? GS şampiyonluk kutlaması bilet fiyatları ne kadar?

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray, 24. şampiyonluğunu Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenlenecek Şampiyonun Gala Gecesi'nde görkemli bir şekilde kutlayacak. 27 Mayıs Pazartesi günü saat 19.05'te başlayacak organizasyonla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta YER SARI, GÖK KIRMIZI olacak! Sürpriz şarkıcılar, DJ Suat Ateşdağlı performansı, ışık, konfeti ve payro show ile drone gösterisi şampiyonluk kutlamasına renk katacak." ifadelerine yer verildi. Galatasaray şampiyonluk kutlamaları Galatasaray Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

  • Doğu Batı Vip Tribünler ₺1.000
  • Doğu -Batı Alt Tribün ₺500
  • Doğu -Batı Üst Tribün ₺250
  • Kuzey - Güney Kale Arkası ₺150

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