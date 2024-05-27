Trendyol Süper Lig'de oldukça heyecanlı bir sezonun sonuna gelindi. Fenerbahçe ile Galatasaray kıyasıya bir rekabeti son maça kadar sürdürdü. Galatasaray 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamladı ve 24. şampiyonluğunu elde etti. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları RAMS Park Stadyumu'nda olacak. Futbolcuların geçit töreni, Galatasaraylı müzisyenlerin konserleri, DJ performansı ve birçok şovun yer alacağı kutlamaların yapılacağı tarih ve saat merak ediliyor. Peki, Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman? GS şampiyonluk kutlaması bilet fiyatları ne kadar?

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray, 24. şampiyonluğunu Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenlenecek Şampiyonun Gala Gecesi'nde görkemli bir şekilde kutlayacak. 27 Mayıs Pazartesi günü saat 19.05'te başlayacak organizasyonla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta YER SARI, GÖK KIRMIZI olacak! Sürpriz şarkıcılar, DJ Suat Ateşdağlı performansı, ışık, konfeti ve payro show ile drone gösterisi şampiyonluk kutlamasına renk katacak." ifadelerine yer verildi. Galatasaray şampiyonluk kutlamaları Galatasaray Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI BİLET FİYATLARI NE KADAR?