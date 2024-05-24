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Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Konyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan sarı-kırmızılılarda kritik maçın hazırlıkları devam ediyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 14:38
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Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in son haftasında 26 Mayıs Pazar günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, topla ısınmayla başlayıp 3 gruba ayrılan futbolcuların 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışması yapıldı.

Galatasaray gerçekleştireceği idmanla Konyaspor mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.

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