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Galatasaray transferi bitiriyor! Yıldız isim İstanbul'a geldi

Son dakika spor haberi: Derbide Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray'da moral bozukluğu yaşanıyor. Son hafta oynanacak maçtan yenilmeden dönerek şampiyonluğunu ilan etmek isteyen sarı-kırmızılılarda gelecek sezonun transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Hücum hattına takviye yapmayı planlayan Cimbom'un hedefindeki golcü, Fenerbahçe derbisini izlemek için RAMS Park'a geldi. İşte o isim ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 15:11
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Galatasaray transferi bitiriyor! Yıldız isim İstanbul'a geldi

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar, şampiyon olmak için son haftayı beklerken, transfer bombası patladı.

Galatasaray transferi bitiriyor! Yıldız isim İstanbul'a geldi

Cimbom'un gündemine gelen yıldız oyuncu, dev derbi maçını tribünlerden takip etti. Bu görüntü sonrası, transfer iddiaları gündeme geldi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Galatasaray transferi bitiriyor! Yıldız isim İstanbul'a geldi

ASLANTEPE REKOR KIRDI

Bu sezon iç saha maçlarını kapalı gişe oynayan Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi için binlerce talep gelince sarı-kırmızılı kulüp görevlileri, çareyi telefonlarını kapatmakta buldu.

Galatasaray transferi bitiriyor! Yıldız isim İstanbul'a geldi

RAMS Park'ta dün 53 binden fazla kişi vardı. Konuk Fenerbahçe taraftarı da 2 bin 400 kişilik deplasman tribününü tamamen doldurdu.

Galatasaray transferi bitiriyor! Yıldız isim İstanbul'a geldi

Kulüp hem sınırlı sayıdaki bilet satışı hem de devreden koltuklardan 20 milyon TL'nin üzerinde gelir elde etti.

Galatasaray transferi bitiriyor! Yıldız isim İstanbul'a geldi

RAMS Park'taki GS Store mağazasında da izdiham yaşandı. Ek kasalarla taraftarın talepleri karşılandı. Ürün satışıyla birlikte derbinin Galatasaray için cirosu 50 milyon TL oldu.

Galatasaray transferi bitiriyor! Yıldız isim İstanbul'a geldi

SNEIJDER TRİBÜNDEYDİ

G.Saray'ın unutulmaz 10 numarası Wesley Sneijder, sarı-kırmızılı kulüp tarafından Fenerbahçe derbisine davet edildi. Maçtan bir gün önce İstanbul'a gelen Sneijder, G.Saray taraftarlarının büyük ilgisiyle karşılaştı ve üçlü çektirdi. Hollandalı, tribünde kendisine yapılan tezahüratlara el sallayarak karşılık verdi.

Galatasaray transferi bitiriyor! Yıldız isim İstanbul'a geldi

G.Saray kariyerinde 8 kupa kazanma başarısı gösteren eski futbolcu, 2014-15'te sarı-kırmızılıların F.Bahçe'yi 2-1 yendiği maçta ceza sahası dışından attığı 2 golle akıllarda yer etmişti.

Galatasaray transferi bitiriyor! Yıldız isim İstanbul'a geldi

SÜRPRİZ BİR İSİM DE VARDI

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında dün akşam oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçını izleyenler arasında sürpriz bir isim de vardı.

Galatasaray transferi bitiriyor! Yıldız isim İstanbul'a geldi

SALDANHA TRİBÜNDEYDİ

Derbiyi bir ara Fenerbahçe'nin transfer gündemine de giren Partizan'ın forveti Matheus Saldanha da stadyumdan takip etti.

Galatasaray transferi bitiriyor! Yıldız isim İstanbul'a geldi

Sabah'ta yer alan habere göre, Sırp takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Saldanha'nın RAMS Park'taki maça gelmesi "Yeni sezonda Galatasaray'a mı transfer olacak?" sorusunu da beraberinde getirdi.

Galatasaray transferi bitiriyor! Yıldız isim İstanbul'a geldi

F.BAHÇE'DE İSTEMİŞTİ

Sarı-lacivertli takım Partizan forması giyen Brezilyalı santrfor Matheus Saldanha için daha önce de oyuncunun kulübüyle görüşmüştü.

Galatasaray transferi bitiriyor! Yıldız isim İstanbul'a geldi

FORM GRAFİĞİ YÜKSEK

Fenerbahçe'nin bu transfer hamlesinde EURO 2024 öncesinde daha fazla forma giymek isteyen Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılmayı planlaması etkili olurken, Saldanha'nın bu sezonki yüksek form grafiği dikkat çekiyor.

Galatasaray transferi bitiriyor! Yıldız isim İstanbul'a geldi

Sırbistan Süper Ligi'nde zirvede yer alan Partizan'ın en etkili oyuncusu olan Saldanha, ligde sahada olduğu 18 karşılaşmaya 14 gol sığdırmayı başardı.

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