Galatasaray transferi bitiriyor! Yıldız isim İstanbul'a geldi

RAMS Park'ta dün 53 binden fazla kişi vardı. Konuk Fenerbahçe taraftarı da 2 bin 400 kişilik deplasman tribününü tamamen doldurdu.

Kulüp hem sınırlı sayıdaki bilet satışı hem de devreden koltuklardan 20 milyon TL'nin üzerinde gelir elde etti.