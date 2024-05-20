Galatasaray transferi bitiriyor! Yıldız isim İstanbul'a geldi
Son dakika spor haberi: Derbide Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray'da moral bozukluğu yaşanıyor. Son hafta oynanacak maçtan yenilmeden dönerek şampiyonluğunu ilan etmek isteyen sarı-kırmızılılarda gelecek sezonun transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Hücum hattına takviye yapmayı planlayan Cimbom'un hedefindeki golcü, Fenerbahçe derbisini izlemek için RAMS Park'a geldi. İşte o isim ve yaşanan gelişmelerin detayları...
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RAMS Park'ta dün 53 binden fazla kişi vardı. Konuk Fenerbahçe taraftarı da 2 bin 400 kişilik deplasman tribününü tamamen doldurdu.
Kulüp hem sınırlı sayıdaki bilet satışı hem de devreden koltuklardan 20 milyon TL'nin üzerinde gelir elde etti.
RAMS Park'taki GS Store mağazasında da izdiham yaşandı. Ek kasalarla taraftarın talepleri karşılandı. Ürün satışıyla birlikte derbinin Galatasaray için cirosu 50 milyon TL oldu.
SNEIJDER TRİBÜNDEYDİ
G.Saray'ın unutulmaz 10 numarası Wesley Sneijder, sarı-kırmızılı kulüp tarafından Fenerbahçe derbisine davet edildi. Maçtan bir gün önce İstanbul'a gelen Sneijder, G.Saray taraftarlarının büyük ilgisiyle karşılaştı ve üçlü çektirdi. Hollandalı, tribünde kendisine yapılan tezahüratlara el sallayarak karşılık verdi.
G.Saray kariyerinde 8 kupa kazanma başarısı gösteren eski futbolcu, 2014-15'te sarı-kırmızılıların F.Bahçe'yi 2-1 yendiği maçta ceza sahası dışından attığı 2 golle akıllarda yer etmişti.
SÜRPRİZ BİR İSİM DE VARDI
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında dün akşam oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçını izleyenler arasında sürpriz bir isim de vardı.
SALDANHA TRİBÜNDEYDİ
Derbiyi bir ara Fenerbahçe'nin transfer gündemine de giren Partizan'ın forveti Matheus Saldanha da stadyumdan takip etti.
Sabah'ta yer alan habere göre, Sırp takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Saldanha'nın RAMS Park'taki maça gelmesi "Yeni sezonda Galatasaray'a mı transfer olacak?" sorusunu da beraberinde getirdi.
F.BAHÇE'DE İSTEMİŞTİ
Sarı-lacivertli takım Partizan forması giyen Brezilyalı santrfor Matheus Saldanha için daha önce de oyuncunun kulübüyle görüşmüştü.
FORM GRAFİĞİ YÜKSEK
Fenerbahçe'nin bu transfer hamlesinde EURO 2024 öncesinde daha fazla forma giymek isteyen Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılmayı planlaması etkili olurken, Saldanha'nın bu sezonki yüksek form grafiği dikkat çekiyor.
Sırbistan Süper Ligi'nde zirvede yer alan Partizan'ın en etkili oyuncusu olan Saldanha, ligde sahada olduğu 18 karşılaşmaya 14 gol sığdırmayı başardı.
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