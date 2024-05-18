17 Mayıs bayramı

Galatasaray Kulübü, 17 Mayıs 2000'de kazanılan UEFA Kupası'nın 24'üncü yıl dönümünü düzenlenen etkinlikle kutladı. İnşaatı devam eden Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinliğe, kulüp başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, kulübün eski başkanlarından Burak Elmas, Faruk Süren, Adnan Polat ve Alp Yalman ile UEFA Kupası'nı kazanan takımın oyuncuları katıldı. 25 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesi bir araya gelen camianın önde gelen isimleri dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Başkan Dursun Özbek, UEFA Kupası şampiyonluğunun Türk futbol tarihindeki en büyük zafer olduğunu söyledi. 'Bundan sonraki yönetimlere düşen şey, bunun tekrarlanması' diyerek iddiasını gösteren Özbek, "Başta Fatih hocamız ile ekibine, oyunculara ve yöneticilere bir kez daha teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hedefimiz Avrupa'da kupa kazanmak. Galatasaray, yeni başarılara hazırdır" şeklinde görüş belirtti.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde son aşamada olduğunu anlatan Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Az işimiz kaldı. Sahalarımızın bir tanesinde çimler çıkmaya başlayacak. Burada yaptığımız sahalar, bugüne kadar ki en gelişmiş sistemdir. Binamızın cephesi, 20-25 gün sonra kapanacak. Böyle bir tesise ihtiyacımız vardı. 2024-2025 sezonunu bu tesislerde açacağız. Bu tesisler, Galatasaraylılar tarafından yapılmış ve herkesin emeği var."

SÜREN: MAYISLAR BİZE YAKIŞIYOR

UEFA Kupası zaferinde başkanlık görevini üstlenen Faruk Süren, 17 Mayıs 2000'de kazanılan büyük başarıya değinerek, "Bu başarıyı tekrarlamamız lazım. Mayıslar bize yakışıyor. Florya'daki tesislerde güçlü bir takım çıktı. Çok değerli bir kupayı camiaya ve ülkemize kazandırdılar. Bugün çok güzel bir tesis gördük. Bu bir mesajdı. Yaptığımızın belki de bir yukarısını yapmamız lazım. Okan hoca direksiyonu eline aldı. O hedefe götürecek bizi. Rakibimizi mağlup edip sezonu kupayı bitirelim" diye konuştu.

ADNAN POLAT: GURUR DOLUYUM

17 Mayıs'ın kendisi için çok anlamlı olduğunu anlatan Adnan Polat, "Üç sene önce 17 Mayıs'ta bir torunum oldu. Saat 19.05'te doğdu. Babası da ismini 'Aslan' koydu. Bu tesisleri de gördüğüm için çok mutluyum ve gururluyum. Yönetim kurulunun burası için çok mücadele ettiğini biliyorum. Kulüplerin ve ülkenin ekonomisine rağmen bu tesislere taşınmak, çok önemli. Kolay bir iş değil. Geçen zamana ayak uyduruyoruz. Ali Sami Yen yıkılırken ağlamıştım. Florya da yıkılacak ve onun üzüntüsü var bende. Umarım nice şampiyonlukları burada kutlarız" ifadelerini kullandı.

ELMAS: ÖZBEK'E DESTEK OLALIM

Burak Elmas UEFA Kupası zaferiyle ilgili "Dışardan kupayı kazandığımızda güzel geliyor ama arkasında çok büyük bir emek var. Kupayı kazanan takıma teşekkür etmek istiyorum. Galatasaray, önümüzdeki sezona hazırlanıyor. Çok güzel bir tesis olacak. G.Saray, umarım bir kez daha Avrupa zaferi yaşayacak. Bu kulübe başkan olduğum için çok şanslıyım. Ufak bir katkım olduysa çok mutluyum. Kulüp, bu projeyle mali bağımsızlığına kavuştuğu gibi tesislerindeki eksiklerini de gideriyor. Bu yüzden Dursun Özbek ve ekibine destek olmak lazım" değerlendirmesinde bulundu.

BURAK Elmas UEFA Kupası zaferiyle ilgili "Dışardan kupayı kazandığımızda güzel geliyor ama arkasında çok büyük bir emek var. Kupayı kazanan takıma teşekkür etmek istiyorum.

GALATASARAY, ÖNÜMÜZDEKİ SEZONA HAZIRLANIYOR.

Çok güzel bir tesis olacak.

G.Saray, umarım bir kez daha Avrupa zaferi yaşayacak.

Bu kulübe başkan olduğum için çok şanslıyım. Ufak bir katkım olduysa çok mutluyum. Kulüp, bu projeyle mali bağımsızlığına kavuştuğu gibi tesislerindeki eksiklerini de gideriyor. Bu yüzden Dursun Özbek ve ekibine destek olmak lazım" değerlendirmesinde bulundu.

OKAN BURUK: NİCE ZAFERLERE

UEFA zaferinde baş mimarlardan olan Okan Buruk, kendisi için hazırlanan videoda iki kere gözlerinin yaşardığını ifade etti. Buruk, "Birincisi UEFA Kupası finalini seyrederken, ikincisi de kendi maçımı ve geçen seneki şampiyonluğu seyrederken. İnşallah bu sene pazar günü bir şampiyonluk daha kazanırız. Bir galibiyetle şampiyonluğa imza atmak istiyoruz. Bu sevinci de inşallah hep birlikte yaşarız. Geçen seneden beri camia olarak birliktelik gösteriyoruz. Galatasaray için bence başarıya giden yol bundan geçiyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Bana bu şansı verdikleri için hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah uzun yıllar hep birlikte oluruz" şeklinde konuştu.

ERDEN TİMUR: ASLOLAN G.SARAY

Erden Timur görevlerinde 2 yılı doldurmak üzere olduklarını vurgulayarak, "Acısıyla tatlısıyla güzel zaman geçirdik. Taraftar olarak Galatasaray'ın büyüklüğünü biliyordum. Yönetici olduktan sonra da dış dünyayla ilişkiler kurunca büyüklüğümüzü daha çok gördüm. Aslında potansiyelimizi tam anlamıyla kullanamıyoruz. En önemli şey Galatasaray'ın birlikteliği. Bu birliktelik maalesef yaralanmaya müsait. Birlikteliği muhafaza etmemiz lazım. Bu birliktelik başarıyı getiriyor. Bu tesislerde emeği olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.