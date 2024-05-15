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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Tete dev bonservisle ayrılıyor! İşte yeni takımı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon başında birçok yıldızı takıma kazandıran Galatasaray'ın ses getiren transferlerinden biri de Tete olmuştu. Sarı-kırmızılı forma altında istenen performansı sergileyemeyen Brezilyalı futbolcu, takıma veda etmeye hazırlanıyor. İşte Tete'nin yeni takımı ve bonservis bedeli... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 09:20
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Tete dev bonservisle ayrılıyor! İşte yeni takımı

Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde zirvede yer alan Galatasaray'da şampiyonluk için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Tete dev bonservisle ayrılıyor! İşte yeni takımı

Sarı-kırmızılılar, pazar günü RAMS Park'ta sarı-lacivertlilerle oynayacağı maçtan puan alması halinde son hafta öncesi şampiyonluğunu ilan edecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Tete dev bonservisle ayrılıyor! İşte yeni takımı

Üst üste ikinci, toplamdaysa 24. şampiyonluğu için geri sayıma geçen Cimbom, sezon başında kadrosuna kattığı isimlerle gündem olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Tete dev bonservisle ayrılıyor! İşte yeni takımı

Aslan, Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele gibi tanınmış birçok ismi renklerine bağlamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Tete dev bonservisle ayrılıyor! İşte yeni takımı

Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biri de Tete olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Tete dev bonservisle ayrılıyor! İşte yeni takımı

Sarı-kırmızılılar, adı Fenerbahçe ile de anılan Brezilyalı futbolcuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Tete dev bonservisle ayrılıyor! İşte yeni takımı

Transferiyle büyük yankı uyandıran Tete, sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Tete dev bonservisle ayrılıyor! İşte yeni takımı

Teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşen 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Tete dev bonservisle ayrılıyor! İşte yeni takımı

ÜLKESİNE DÖNÜYOR

Palmeiras'ın Tete'ye talip olduğu ve Brezilyalı oyuncuyla sezon sonunda yolların ayrılacağı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Tete dev bonservisle ayrılıyor! İşte yeni takımı

Galatasaray'ın kasasına Tete transferine 10 milyon Euro civarından bir para girmesi bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Tete dev bonservisle ayrılıyor! İşte yeni takımı

Tete bu sezon sarı-kırmızılı formayla 43 maçta süre aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Tete dev bonservisle ayrılıyor! İşte yeni takımı

Brezilyalı futbolcu, 3 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

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