GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Tete dev bonservisle ayrılıyor! İşte yeni takımı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon başında birçok yıldızı takıma kazandıran Galatasaray'ın ses getiren transferlerinden biri de Tete olmuştu. Sarı-kırmızılı forma altında istenen performansı sergileyemeyen Brezilyalı futbolcu, takıma veda etmeye hazırlanıyor. İşte Tete'nin yeni takımı ve bonservis bedeli... (GS spor haberi)
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Aslan, Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele gibi tanınmış birçok ismi renklerine bağlamıştı.
Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biri de Tete olmuştu.
Sarı-kırmızılılar, adı Fenerbahçe ile de anılan Brezilyalı futbolcuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Transferiyle büyük yankı uyandıran Tete, sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı.
Teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşen 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
ÜLKESİNE DÖNÜYOR
Palmeiras'ın Tete'ye talip olduğu ve Brezilyalı oyuncuyla sezon sonunda yolların ayrılacağı öğrenildi.
Galatasaray'ın kasasına Tete transferine 10 milyon Euro civarından bir para girmesi bekleniyor.
Tete bu sezon sarı-kırmızılı formayla 43 maçta süre aldı.
Brezilyalı futbolcu, 3 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
24 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 14 milyon Euro.
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