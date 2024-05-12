Özbek: En iyisi biziz

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, mali yapıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Kulüplerin borçlu olduklarını hatırlatan Özbek, "Galatasaray, kendi hesapları itibarıyla en iyi finansal durumda olan kulüp. Buna rağmen senede 1 milyar 400 milyon lira faiz ödüyor. Bu faiz oranıyla yaşaması mümkün değil. Her sene ekleniyor. İlk olarak bunu çözmemiz lazım" dedi. ÖZBEK, Florya projesiyle ilgili, "Kulübün finansal yapısı ayağa kalkacak. Sezon başında Kemerburgaz'a taşınacağız" ifadelerini kullandı. Deprem bölgesine yönelik şu sözleri ise tepki çekti: "300 konutu biz karşıladık. Rakiplere 'Yeşil sahada geçemiyorsunuz. Bu konuda bizi geçin' dedim. Ey Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar! 100 tane gelin siz yapın."

TİMUR: FARKLI DÜŞÜNÜYORUZ

Erden Timur, Florya projesinde Dursun Özbek'ten farklı düşündüğünü söyledi. Timur, "Kendin yaptığında daha fazla kar edersin. Diğer türlü az kar edersin. Görüşüm baştan beri kendimizin yapması... Galatasaray siyasetinin içinde yer almak istemiyorum. Bu yüzden yönetimde yokum" diye konuştu.