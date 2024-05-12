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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz: Tarihe geçmek istiyoruz!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 21:45 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 21:47
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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz: Tarihe geçmek istiyoruz!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Çok mutluyum. Başta annem olmak üzere tüm annelerin günün kutluyorum. Bugün de gol attım, ona armağan olsun. Kazandığımız için çok mutluyum. Takım olarak iyi mücadele ettik. Berkan'ın son dakika gol atması çok iyi oldu. İki maçımız kaldı, onları da kazandık mı şampiyonuz. Tarihe geçmek istiyoruz."

"Dries Abi'den çok şey öğreniyorum. Çok enerjik kendisi. Bana asist yaptı. Çok teşekkür ediyorum."

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