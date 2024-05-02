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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Victor Nelsson'un yerini para harcamadan dolduracak!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali bulunan Victor Nelsson'un yerine gelecek isim için planlar yapılmaya başlanırken Cimbom'dan sürpriz bir karar geldi. Sarı-kırmızılılar para harcamadan stoper hattını o futbolcuyla güçlendirecek. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 10:39
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Victor Nelsson'un yerini para harcamadan dolduracak!

Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezonun ardından bu sezonu da mutlak şampiyonlukla tamamlamak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Victor Nelsson'un yerini para harcamadan dolduracak!

Sarı-kırmızılılar şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde yer alıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Victor Nelsson'un yerini para harcamadan dolduracak!

Cimbom kalan haftalarda hata yapmayarak mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Victor Nelsson'un yerini para harcamadan dolduracak!

Galatasaray'ın bu sezonki şampiyonluk yarışı serüveninde bazı isimler gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çekiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Victor Nelsson'un yerini para harcamadan dolduracak!

Bu futbolculardan birisi de Danimarkalı yıldız Victor Nelsson oldu. Oyuncu geçen sezonun ardından bu sezon da gösterdiği performansla pek çok takımın transfer listesinde yer alıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Victor Nelsson'un yerini para harcamadan dolduracak!

Cimbom oyuncu yerine ise b planını yapmaya başladı. Galatasaray'da bu anlamda gündeme sürpriz bir isim geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Victor Nelsson'un yerini para harcamadan dolduracak!

Galatasaray, talipleri olan Victor Nelsson'la sezon sonunda vedalaşacak. Gelen bonservis ise stoper için harcanmayacak ve Danimarkalı oyuncunun yeri Emin Bayram ile doldurulacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Victor Nelsson'un yerini para harcamadan dolduracak!

Bu sezon kiralık olarak forma terlettiği Westerlo'da iyi bir performans ortaya koyan Emin, Okan Buruk'un yeni sezonda üç stoperinden biri olacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Victor Nelsson'un yerini para harcamadan dolduracak!

Sarı-kırmızılılarda Emin Bayram ile ilgili yaşanacak gelişmeler merakla takip ediliyor.

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