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Kaan Ayhan: Sadece Galatasaray'ı düşünüyoruz!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşma sonrası sarı-kırmızılılarda Kaan Ayhan açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 22:58
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Kaan Ayhan: Sadece Galatasaray'ı düşünüyoruz!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşma sonrası sarı-kırmızılılarda Kaan Ayhan dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE KAAN AYHAN'IN SÖZLERİ:

Psikolojik olarak zor maçtı, iyi hazırlandık. İstediğimiz skoru aldık ve yeni bir rekor kırdık. Takımı, hocalarımı tebrik ediyorum. Bu yolda devam etmek istiyoruz. Seriyi 16, 17 yapmak istiyoruz. İnşallah bunu başarıp, sezonu lider olarak bitireceğiz.

Geçen sezon kış transfer döneminde geldim ve istediğim süreyi alamadım. Kalite çok yüksekti. Bu sezon da aynı. Bazen siz, bazen arkadaşınız yedek oturuyor. Takımda herkes aynı istek ve aynı aruzuyu ortaya koyuyor. Sadece Galatasaray'ı düşünüyoruz. Bu şekilde 15 maçlık seri yakaladık.

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