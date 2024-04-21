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Okan Buruk'tan dikkat çeken sözler! "İsim vermeyeceğim ama..."

Trendyol Süper Lig'in 33.haftasında Galatasaray, Pendikspor'u konuk ederken bu mücadele öncesi Okan Buruk dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 18:38 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 18:43
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Okan Buruk'tan dikkat çeken sözler! "İsim vermeyeceğim ama..."

Trendyol Süper Lig'in 33.haftasında Galatasaray, Pendikspor'u konuk ederken bu mücadele öncesi Okan Buruk dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

Son adımlar artık, mayıs geliyor ve hedefimiz her zaman aynı. Mayıslar bizimdir mottosuyla taraftarımız birlikte maçı kazanmak istiyoruz. Kim oynarsa, kim sahaya çıkarsa herkesin amacı kazanmak. 11 seçerken zorlanıyoruz ama maça başlayan, bitiren herkes önemli olacak. Geçen hafta oyunun ikinci yarısında etkili olan bir 11 vardı ve onunla devam etme kararı aldık. İsim vermeyeceğim ama kulübedeki birçok oyuncu oynamaya hazır.

Rakibimiz küme düşme hattında mücadele eden bir takım. Ön tarafı çok etkili ve hızlı. Genelde uzun topu düşünen ve başarılı da olan bir takım. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. İnşallah maçın sonunda 3 puan alır ve yolumuza devam ederiz.

Kadro kurmak çok zor. Sezonun bir bölümünde çok az oyuncu ile çalıştık. Sakatlık, hazır olmayan oyuncular derken 12-13 oyuncu üzerinden gidiyorduk. Şimdi tam kadroyuz. Hedefimiz de kısaldı. 10 maç oynayanla 30 maç oynayan şampiyonluk etiketini alacak. Bu son 6 haftaya egolarımızı, her şeyimizi bir kenara bırakıp Galatasaray için oynamamız gerekir. Tabii ki oynamayan oyuncu üzülüyor ama bir hedef var ve o hedefe doğru gidiyoruz. İsimlerin önemi yok sadece Galatasaray'ın başarısı var.

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