TRANSFER HABERİ - Galatasaray Zaniolo'dan 2 katı para kazanacak! Bonservisi...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk olduğu Alanyaspor'u Barış Alper(2), Ziyech ve Icardi'nin golleriyle 4-0 mağlup ederek haftayı lider kapattı.

Sarı kırmızılılar bir yandan şampiyonluk için kıyasıya rekabet ederken diğer yandan gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.