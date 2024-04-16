Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray Zaniolo'dan 2 katı para kazanacak! Bonservisi...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Zaniolo'dan 2 katı para kazanacak! Bonservisi...

Galatasaray'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Aston Villa'nın Arsenal'i yendiği karşılaşmada maçın adamı seçilen İtalyan yıldızın adı birçok takımla geçmeye başladı. Sarı kırmızılılar Zaniolo'dan 2 katı bonservis kazanmayı planlıyor. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 14:39
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray Zaniolo'dan 2 katı para kazanacak! Bonservisi...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk olduğu Alanyaspor'u Barış Alper(2), Ziyech ve Icardi'nin golleriyle 4-0 mağlup ederek haftayı lider kapattı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Zaniolo'dan 2 katı para kazanacak! Bonservisi...

Sarı kırmızılılar bir yandan şampiyonluk için kıyasıya rekabet ederken diğer yandan gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Zaniolo'dan 2 katı para kazanacak! Bonservisi...

Yeni transferlere kaynak oluşturmak isteyen sarı kırmızılı yönetim rotasını Nicolo Zaniolo'ya çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Zaniolo'dan 2 katı para kazanacak! Bonservisi...

Galatasaray'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo birçok takımın radarına girmiş durumda.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Zaniolo'dan 2 katı para kazanacak! Bonservisi...

Avrupa Şampiyonası'nda İtalya Milli Takımı ile boy gösterecek olan yıldız oyuncuya Serie A ekiplerinin talip olduğu dile getirildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Zaniolo'dan 2 katı para kazanacak! Bonservisi...

Sezon başında Galatasaray'a dönmesine kesin gözüyle bakılan Zaniolo için Galatasaray'ın istediği bonservis bedeli belirlendi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Zaniolo'dan 2 katı para kazanacak! Bonservisi...

Calciomercato'nun haberine göre Galatasaray, İtalyan yıldızın bonservisinde indirime gitmeye yanaşmıyor ve 25-30 milyon euro istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Zaniolo'dan 2 katı para kazanacak! Bonservisi...

Sarı-Kırmızılılar, Zaniolo'yu geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Roma'dan 15 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Zaniolo'dan 2 katı para kazanacak! Bonservisi...

Nicolo Zaniolo 5 milyon euro kiralama bedeliyle Aston Villa'ya katılmıştı.

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