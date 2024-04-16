TRANSFER HABERİ - Galatasaray Zaniolo'dan 2 katı para kazanacak! Bonservisi...
Galatasaray'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Aston Villa'nın Arsenal'i yendiği karşılaşmada maçın adamı seçilen İtalyan yıldızın adı birçok takımla geçmeye başladı. Sarı kırmızılılar Zaniolo'dan 2 katı bonservis kazanmayı planlıyor. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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Galatasaray'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo birçok takımın radarına girmiş durumda.
Avrupa Şampiyonası'nda İtalya Milli Takımı ile boy gösterecek olan yıldız oyuncuya Serie A ekiplerinin talip olduğu dile getirildi.
Sezon başında Galatasaray'a dönmesine kesin gözüyle bakılan Zaniolo için Galatasaray'ın istediği bonservis bedeli belirlendi.
Calciomercato'nun haberine göre Galatasaray, İtalyan yıldızın bonservisinde indirime gitmeye yanaşmıyor ve 25-30 milyon euro istiyor.
Sarı-Kırmızılılar, Zaniolo'yu geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Roma'dan 15 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
Nicolo Zaniolo 5 milyon euro kiralama bedeliyle Aston Villa'ya katılmıştı.
Aston Villa ile 36 maçta görev alan Zaniolo 3 gole katkı sağladı.
24 yaşındaki Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray ile 2027'ye kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor.
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