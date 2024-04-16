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GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi Alex'in rekoruna gözünü dikti!

Galatasaray'da attığı gollerle taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'nın Süper Lig'deki rekoruna gözü dikti. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 10:40
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GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi Alex'in rekoruna gözünü dikti!

Galatasaray'da Mauro Icardi gollerine devam ediyor. Şampiyonluk yarışında girilen kritik öneme sahip haftalarda Mauro Icardi sahne alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi Alex'in rekoruna gözünü dikti!

Alanyaspor maçında son sözü söyleyen Arjantinli yıldız, ligde üst üste son 4 müsabakada 5, bu sezon ligdeki 28. karşılaşmada 19. golünü attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi Alex'in rekoruna gözünü dikti!

Bu sezon tüm kulvarlarda 41. maçına çıkıp 26. kez ağları havalandıran Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kariyerinde 67. resmi karşılaşmada 49. gole ulaştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi Alex'in rekoruna gözünü dikti!

KARİYER REKORUNU KIRDI!
Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 26 golün yanı sıra 11 asist yaptı. Icardi, Alanyaspor'a attığı golle kariyer rekorunu kırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi Alex'in rekoruna gözünü dikti!

31 yaşındaki golcü bu sezon 37 gol katkısı yaparak, 2014-2015 sezonundaki 36 gol katkısı performansını geçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi Alex'in rekoruna gözünü dikti!

ALEX'İN PEŞİNDE

Mauro Icardi kalan maçlarda 8 gol katkısı daha verirse, Alex de Souza'ya ait 2010-2011 sezonundaki 44 gol katkısı rekorunu geçebilir.

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