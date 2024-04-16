GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi Alex'in rekoruna gözünü dikti!

Galatasaray'da Mauro Icardi gollerine devam ediyor. Şampiyonluk yarışında girilen kritik öneme sahip haftalarda Mauro Icardi sahne alıyor.

Alanyaspor maçında son sözü söyleyen Arjantinli yıldız, ligde üst üste son 4 müsabakada 5, bu sezon ligdeki 28. karşılaşmada 19. golünü attı.