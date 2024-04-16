GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi Alex'in rekoruna gözünü dikti!
Galatasaray'da attığı gollerle taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'nın Süper Lig'deki rekoruna gözü dikti. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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KARİYER REKORUNU KIRDI!
Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 26 golün yanı sıra 11 asist yaptı. Icardi, Alanyaspor'a attığı golle kariyer rekorunu kırdı.
31 yaşındaki golcü bu sezon 37 gol katkısı yaparak, 2014-2015 sezonundaki 36 gol katkısı performansını geçti.
ALEX'İN PEŞİNDE
Mauro Icardi kalan maçlarda 8 gol katkısı daha verirse, Alex de Souza'ya ait 2010-2011 sezonundaki 44 gol katkısı rekorunu geçebilir.
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