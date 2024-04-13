Galatasaray'da kart sıkıntısı! Okan Buruk o isimleri uyardı
Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de 32. hafta karşılaşmasında Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da kart sınırında bulunan isimler Okan Buruk'u düşündürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda 6 isim kart görmeleri halinde Pendikspor maçında cezalı duruma düşecek. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 10:39
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Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray'da bu kritik maç öncesi ise dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
Sarı-kırmızılılarda, Kerem Aktürkoğlu, Nelsson, Kaan, Sanchez, Oliveira ve Ziyech sarı kart görürse Pendikspor maçında olmayacak. Buruk, oyuncularına bu konuda uyarı yaptı.
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