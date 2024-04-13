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Galatasaray'da kart sıkıntısı! Okan Buruk o isimleri uyardı

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de 32. hafta karşılaşmasında Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da kart sınırında bulunan isimler Okan Buruk'u düşündürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda 6 isim kart görmeleri halinde Pendikspor maçında cezalı duruma düşecek. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 10:39
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Galatasaray'da kart sıkıntısı! Okan Buruk o isimleri uyardı

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen sadece 1 dakika süren mücadelenin ardından haftayı kendi arasında antrenman maçı yaparak tamamlayan Galatasaray'da gözler Alanyaspor maçına çevrildi.

Galatasaray'da kart sıkıntısı! Okan Buruk o isimleri uyardı

TFF'nin 3-0 hükmen Galatasaray lehine tescil ettiği maçın ardından Galatasaray geride bıraktığımız sezonu çifte kupayla kapatmış oldu.

Galatasaray'da kart sıkıntısı! Okan Buruk o isimleri uyardı

Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray'da bu kritik maç öncesi ise dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

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